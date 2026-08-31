Lewandowski przyleci na zgrupowanie! Jest jedno „ale”

Reprezentacja Polski na przełomie września i października rozegra cztery mecze w Lidze Narodów. Do tej pory niepewny był udział w zgrupowaniu Roberta Lewandowskiego. Super Express przedstawił nowe fakty.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski weźmie udział w zgrupowaniu reprezentacji

Reprezentacja Polski za kilka tygodni wróci do rywalizacji o stawkę. Podczas wrześniowo-październikowego zgrupowania na drużynę Jana Urbana czekają aż cztery mecze w ramach Ligi Narodów. Biało-Czerwoni zmierzą się ze Szwecją, Rumunią oraz dwa razy z Bośnią i Hercegowiną. Do tej pory nie było wiadomo, czy na zgrupowaniu pojawi się Robert Lewandowski. 38-latek nosił się z zamiarem zakończenia reprezentacyjnej kariery.

Wątpliwości rozwiązał serwis Super Express, który poinformował, że Lewandowski przyleci na najbliższe zgrupowanie. Nie będzie to jednak długi pobyt w Polsce. Napastnik ma przede wszystkim odbyć ważną rozmowę z Janem Urbanem dot. kolejnych zgrupowań oraz przyszłości w kadrze.

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Jeśli chodzi stricte o występ piłkarza z orzełkiem na piersi, Lewandowski prawdopodobnie rozegra tylko jedno spotkanie. Pokaże się kibicom na PGE Narodowym w meczu z Bośnią i Hercegowiną (25 września). Jest to efekt napiętego terminarza Chicago Fire. Rozgrywki MLS nie zostaną wstrzymane w porównaniu do lig w Europie. Amerykański klub w trakcie zgrupowania ma zaplanowane trzy spotkania z Nashville, Charlotte oraz Vancouver.

Lewandowski debiutował w reprezentacji w 2008 roku za kadencji Leo Beenhakkera w meczu z San Marino. Łącznie wystąpił w 167 meczach i strzelił 89 goli.

Terminarz reprezentacji Polski podczas wrześniowo-październikowego zgrupowania: