Był przymierzany do reprezentacji Polski. Jest faworytem do przejęcia Holandii

Reprezentacja Holandii prowadzi rozmowy z Roberto Martinezem ws. wakatu na stanowisku selekcjonera - informuje De Telegraaf. W przeszłości 53-latek był przymierzany do reprezentacji Polski.

fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Holandii

Roberto Martinez może przejąć reprezentację Holandii

Reprezentacja Holandii zakończyła udział w Mistrzostwach Świata na etapie 1/16 finału. W pierwszej rundzie fazy pucharowej przegrali w rzutach karnych z Marokiem. Po odpadnięciu z turnieju z posady selekcjonera zrezygnował Ronald Koeman, dla którego była to druga kadencja w drużynie narodowej. Wcześniej odpowiadał za wyniki kadry Oranje w latach 2018-2020.

Obecnie trwają poszukiwania nowego selekcjonera. W gronie faworytów wymieniano m.in. Robina van Persiego, Arne Slota czy Erika ten Haga. Żaden z nich nie dostał jednak propozycji kontraktu. De Telegraaf informuje o rozmowach z nowym kandydatem.

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Dyrektor sportowy tamtejszego związku rozmawia z Roberto Martinezem. W piłce reprezentacyjnej to doskonale znana postać. Przez ostatnie lata prowadził reprezentację Portugalii, z którą pracował od stycznia 2023 roku. Co ciekawe, w tym samym czasie był rozważany przez PZPN na stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski. Ostatecznie on sam wycofał się z wyścigu o posadę.

Przed Portugalią pracował z powodzeniem w reprezentacji Belgii. W latach 2016-2022 doprowadził drużynę do brązowego medalu na Mistrzostwach Świata w Rosji oraz zajął 4. miejsce w Lidze Narodów. Rozgrywki Ligi Narodów wygrał za to z Portugalią w 2025 roku.