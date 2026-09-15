Lamine Yamal powiedział to wprost. Barcelona ma jeden wielki cel

Lamine Yamal odsłonił ambicje FC Barcelony
Lamine Yamal nie zamierza tonować oczekiwań wobec FC Barcelony. Wręcz przeciwnie. Młody piłkarz uważa, że myślenie o zwycięstwie w Lidze Mistrzów powinno być czymś naturalnym.
– To dobra rzecz, że obsesyjnie myśli się o wygraniu Ligi Mistrzów – przekonywał Lamine Yamal w rozmowie z Movistar cytowanej przez Fabrizio Romano na platformie X.
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Skrzydłowy zwrócił uwagę, że ogromne znaczenie ma również wiara ludzi związanych z klubem. – Cieszę się, kiedy ludzie przychodzą do szatni i wierzą, że możemy wygrać – przyznał reprezentant Hiszpani. Dla 19-latka przekonanie o własnych możliwościach nie jest zatem dodatkową presją, lecz elementem budowania odpowiedniego nastawienia przed najważniejszymi spotkaniami.
Lamine Yamal podkreślił też, że Blaugrana ma za sobą historię, która pozwala jej mierzyć bardzo wysoko. – Jesteśmy Barceloną. Ten klub miał momenty, kiedy był najlepszą drużyną w historii i wygrał Ligę Mistrzów – zauważył piłkarz. Młody Hiszpan nie ukrywa zatem, że chce nawiązać do najlepszych czasów w dziejach klubu z Camp Nou.
Na koniec padła deklaracja, która najlepiej pokazuje nastawienie Lamine’a Yamala przed kolejną europejską kampanią. – Mamy zespół, który jest w stanie tego dokonać – stwierdził ofensywny zawodnik.
Barcelona nie zamierza tym samym traktować triumfu w Lidze Mistrzów jako odległego marzenia. Jej młoda gwiazda otwarcie wierzy, że obecny skład może sięgnąć po najważniejsze trofeum w Europie.