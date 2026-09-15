Lamine Yamal powiedział to wprost. Barcelona ma jeden wielki cel

Lamine Yamal jasno mówił o ambicjach FC Barcelony w Lidze Mistrzów. Zawodnik w rozmowie z Movistar cytowanej przez Fabrizio Romano na X przekazał, że wiara w triumf jest kluczowa.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal odsłonił ambicje FC Barcelony

Lamine Yamal nie zamierza tonować oczekiwań wobec FC Barcelony. Wręcz przeciwnie. Młody piłkarz uważa, że myślenie o zwycięstwie w Lidze Mistrzów powinno być czymś naturalnym.

– To dobra rzecz, że obsesyjnie myśli się o wygraniu Ligi Mistrzów – przekonywał Lamine Yamal w rozmowie z Movistar cytowanej przez Fabrizio Romano na platformie X.

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Skrzydłowy zwrócił uwagę, że ogromne znaczenie ma również wiara ludzi związanych z klubem. – Cieszę się, kiedy ludzie przychodzą do szatni i wierzą, że możemy wygrać – przyznał reprezentant Hiszpani. Dla 19-latka przekonanie o własnych możliwościach nie jest zatem dodatkową presją, lecz elementem budowania odpowiedniego nastawienia przed najważniejszymi spotkaniami.

Lamine Yamal podkreślił też, że Blaugrana ma za sobą historię, która pozwala jej mierzyć bardzo wysoko. – Jesteśmy Barceloną. Ten klub miał momenty, kiedy był najlepszą drużyną w historii i wygrał Ligę Mistrzów – zauważył piłkarz. Młody Hiszpan nie ukrywa zatem, że chce nawiązać do najlepszych czasów w dziejach klubu z Camp Nou.

🔵🔴🏆 Lamine Yamal: “Being obsessed with winning the Champions League is a good thing”.



“It makes me happy when people come into the dressing room believing that we can win it.”



“We are BARÇA. This club has had moments when it was the BEST team in history and won the Champions… pic.twitter.com/ZgrRkMska5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026

Na koniec padła deklaracja, która najlepiej pokazuje nastawienie Lamine’a Yamala przed kolejną europejską kampanią. – Mamy zespół, który jest w stanie tego dokonać – stwierdził ofensywny zawodnik.

Barcelona nie zamierza tym samym traktować triumfu w Lidze Mistrzów jako odległego marzenia. Jej młoda gwiazda otwarcie wierzy, że obecny skład może sięgnąć po najważniejsze trofeum w Europie.