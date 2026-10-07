Ranking FIFA: Polska zaliczyła spadek. Oto miejsce Biało-Czerwonych

Reprezentacja Polski spadła o jedno miejsce w rankingu FIFA
Reprezentacja Polski ma za sobą bardzo słabe zgrupowanie. Na przełomie września i października podopieczni Jana Urbana rozegrali cztery mecze w ramach Ligi Narodów. Celem była walka o awans do dywizji A, ale skończy się na batalii o utrzymanie w dywizji B Ligi Narodów. Bilans Biało-Czerwonych w ostatnich spotkaniach to zaledwie jedno zwycięstwo, remis i dwie porażki. Słaba postawa naszej kadry przełożyła się na spadek w rankingu FIFA.
W najnowszym zestawieniu reprezentacja Polski znalazła się na 37. miejscu. W porównaniu do poprzedniej aktualizacji jest to spadek o jedną pozycję. Wyprzedza nas m.in. Ukraina, Szwecja, Paragwaj, Korea Południowa czy nawet reprezentacja Rosji, która nie rozgrywa oficjalnych spotkań.
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Ranking FIFA po wrześniowo-październikowym zgrupowaniu:
- Rosja – 35. miejsce / 1537.45 pkt
- Ukraina – 36. miejsce / 1535.27 pkt
- Polska – 37. miejsce / 1514.58 pkt
- Węgry – 38. miejsce / 1511.24 pkt
- Walia – 39. miejsce / 1510.37 pkt
- DR Konga – 40. miejsce / 1506.37 pkt
Kolejne zgrupowanie z udziałem reprezentacji Polski odbędzie się w listopadzie. Podopieczni Jana Urbana rozegrają wtedy dwa spotkania. Na wyjeździe zmierzą się z Rumunią, a na Tarczyński Arena we Wrocławiu zagrają z reprezentacją Szwecji. Będą to ostatnie dwa spotkania w 2026 roku.