Mbappe chce odejść z Realu Madryt. Wybrał kierunek transferu

08:55, 7. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Juan Jesus / Francois Gallardo / El Chiringuito TV

Kylian Mbappe ma być zły i rozczarowany Realem Madryt. Z informacji El Chiringuito TV wynika, że Francuz zamierza odejść do jednego z klubów Premier League. Co więcej, Juan Jesus informuje, że piłkarz odłożył w czasie spotkanie z Florentino Perezem ws. nowego kontraktu.

Kylian Mbappe
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe ma opuścić Real Madryt latem 2027 roku

Real Madryt przez długi czas zabiegał o to, żeby Kylian Mbappe w końcu przeniósł się na Bernabeu. Finalnie udało im się zrealizować jeden z największych transferów zupełnie za darmo. Latem 2024 roku pozyskali wybitnego napastnika na zasadzie wolnego transferu, gdy jego kontrakt z Paris Saint-Germain dobiegł końca. Indywidualnie pobyt francuskiego gwiazdora w hiszpańskim gigancie przebiega prawidłowo. Pod względem sukcesów drużynowych już tak dobrze nie ma. Do tej pory Los Blancos nie wygrali żadnego istotnego tytułu, dokładając do gabloty jedynie Superpuchar UEFA w 2024 roku.

Mbappe jest centralną postacią w drużynach kolejnych trenerów. W Realu pracował już z Carlo Ancelottim, Xabim Alonso, Alvaro Arbeloą, a obecnie za wyniki Królewskich odpowiada Jose Mourinho. Trwający sezon ma być przełomowy pod względem walki o najważniejsze trofea.

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Z Hiszpanii docierają jednak szokujące informacje w sprawie przyszłości 27-latka. Juan Jesus poinformował, że Mbappe odłożył w czasie spotkanie z klubem ws. nowego kontraktu. Obecna umowa wygasa w 2029 roku, a decyzja piłkarza ma być pierwszym sygnałem ostrzegawczym dla Los Blancos. W Madrycie postawili sprawę jasno: jeśli zawodnik nie przedłuży kontraktu, zostanie wystawiony na sprzedaż latem 2027 roku.

W podobnym tonie wypowiedział się ostatnio Francois Gallardo z El Chiringuito TV. Jego zdaniem Mbappe ma być zły i rozczarowany Realem Madryt. Podobno już zdecydował, że latem przyszłego roku będzie chciał opuścić klub i przenieść się do Premier League.

Jak dotąd Mbappe w barwach Realu Madryt wystąpił w 111 meczach, w których strzelił 94 bramki.

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