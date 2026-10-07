Messi pożegnał się z Argentyną! Tak strzelił ostatniego gola [WIDEO]

Leo Messi pożegnał się z reprezentacją Argentyny. W swoim ostatnim występie w barwach narodowych strzelił gola, wykorzystując rzut karny. Jego bilans w kadrze to 208 spotkań i 126 bramek.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Messi zakończył karierę w reprezentacji Argentyny

Leo Messi po Mistrzostwach Świata 2026 ogłosił, że odchodzi. Jego przygoda w reprezentacji Argentyny dobiegła końca dokładnie 7 października 2026 roku. W swoim ostatnim meczu w barwach narodowych wystąpił przez dziewięćdziesiąt minut w starciu z Beninem. Jak zwykle, wpisał się na listę strzelców, a także zanotował dwie asysty przy bramkach Nico Paza i Nicolasa Otamendiego. Albicelestes pokonali Afrykańczyków (3:0).

Na ostatniego gola w barwach reprezentacji Messi musiał trochę poczekać. Dopiero w 71. minucie sędzia podyktował jedenastkę, a do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł 39-latek z Rosario. Pewnym strzałem pod poprzeczkę w prawy róg umieścił futbolówkę w bramce.

Ostatni mecz. Ostatni karny. Ostatni gol Messiego dla Argentyny 🥹🐐🇦🇷 pic.twitter.com/sGNQhuJWdU — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 7, 2026

Dla Messiego był to 208 występ w barwach swojego kraju. Łącznie ma na swoim koncie 126 bramek oraz 69 asyst. Razem z kadrą wygrywał przede wszystkim mistrzostwo świata w 2022 roku oraz Copa America w 2021 i 2024 roku. Podczas ostatniego mundialu awansował do finału.

Po raz pierwszy w reprezentacji Argentyny zadebiutował w sierpniu 2008 roku za kadencji selekcjonera Jose Nestora Pekermana. Wcześniej grał m.in. w kadrze olimpijskiej, z którą sięgnął po złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku.