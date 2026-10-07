Lewandowski zagrał dla Chicago Fire. Była 88. minuta meczu [WIDEO]

07:47, 7. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Robert Lewandowski wystąpił w meczu Chicago Fire - Vancouver Whitecaps. Jego drużyna pokonała lidera Konferencji Zachodniej (3:1). W 88. minucie reprezentant Polski zanotował asystę.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
fot. Lev radin / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski mógł strzelać, ale wolał podać. Chicago Fire wygrywa

Robert Lewandowski przez ostatnie dni przebywał w Polsce, gdzie trwało zgrupowanie reprezentacji. W związku z faktem, że w meczach przeciwko Szwecji oraz Rumunii zobaczył żółte kartki, nie mógł wystąpić w spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną. 38-latek opuścił więc przedwcześnie zgrupowanie i wrócił do Stanów Zjednoczonych. Nie miał jednak co liczyć na chwilę oddechu, ponieważ w nocy z wtorku na środę (6/7 października) zagrał kolejny mecz.

Chicago Fire przed własną publicznością podejmowało lidera Konferencji Zachodniej MLS, czyli Vancouver Whitecaps. Lewandowski rozpoczął na ławce rezerwowych, ale pojawił się na boisku w 76. minucie spotkania. Na murawie zastąpił Jonathana Bambę, strzelca pierwszego gola.

Zarejestruj się w Superbet z kodem promocyjnym GOAL i odbierz bonus 200 zł i FREEBETY o wartości 55 zł!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Oprócz reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej na listę strzelców wpisał się również Philip Zinckernagel oraz Maren Haile-Selassie. Temu drugiemu przy bramce asystował Robert Lewandowski. Akcja bramkowa wydarzyła się w 88. minucie. Co ciekawe, Polak znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem rywali. Zamiast oddać strzał na bramkę, podał do kolegi z zespołu, który musiał tylko skierować piłkę do pustej bramki.

Dla Lewandowskiego była to trzecia asysta w rozgrywkach MLS. Łącznie w barwach Chicago Fire ma na swoim koncie 12 meczów ligowych, w których strzelił 6 goli. Do tego należy jeszcze wliczyć 4 występy w Leagues Cup, w których raz wpisał się na listę strzelców.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości