Real Madryt już wie. Wiadomo, czy Mbappe zagra z Villarrealem

09:08, 7. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Marca

Kylian Mbappe doznał kontuzji w trakcie zgrupowania reprezentacji Francji. Z informacji dziennika AS dowiadujemy się, że piłkarz wrócił do zdrowia. Ma być do dyspozycji Jose Mourinho w meczu Realu Madryt z Villarrealem w nadchodzący weekend.

Kylian Mbappe
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fot. CORDON PRESS Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe gotowy do gry. Może zagrać w meczu Real – Villarreal

Real Madryt wstrzymał oddech, gdy dowiedział się o kontuzji Kyliana Mbappe. Francuz doznał urazu kolana w meczu Ligi Narodów przeciwko Turcji. Natychmiast wrócił do stolicy Hiszpanii, gdzie przeszedł szereg badań, po czym opuścił ośrodek w Valdebabas, aby kontynuować rehabilitację. Warto dodać, że sytuacja dotyczyła tego samego kolana co w poprzednim sezonie, gdy wypadł z gry na dłuższy czas.

Wygląda jednak na to, że skończyło się tylko na strachu. Już w poniedziałek Mbappe wrócił do treningów. Co prawda, trenował indywidualnie, ale wykonywał już ćwiczenia z piłką na boisku. Nowe informacje w sprawie stanu zdrowia napastnika przekazał dziennik Marca.

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Z doniesień hiszpańskiego dziennika wynika, że proces powrotu do zdrowia 27-latka przebiega prawidłowo. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby Mbappe był do dyspozycji Jose Mourinho podczas sobotniego meczu Realu Madryt z Villarrealem w ramach 8. kolejki La Liga.

W tym sezonie Mbappe podtrzymał formę z poprzednich rozgrywek. Na swoim koncie ma już 8 bramek i 2 asysty w 8 meczach. Królewscy po siedmiu spotkaniach w lidze zajmują dopiero 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Strata do Barcelony wynosi sześć oczek. W najbliższym czasie podopieczni Mourinho zagrają jeszcze z AS Romą, Sevillą, RB Lipsk oraz 25 października z FC Barceloną na Spotify Camp Nou.

Co ciekawe, w ostatnim czasie pojawiły się plotki, że Mbappe może opuścić Real Madryt. Hiszpańscy dziennikarze donoszą, że przełożył spotkanie z klubem w sprawie przedłużenia kontraktu. Na dodatek ma rozważać przeprowadzkę do jednego z klubów Premier League.

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