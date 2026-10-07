Lewandowski z problemami. Trener Chicago Fire ogłosił

09:39, 7. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Alex Calabrese

Robert Lewandowski wrócił do USA i zdążył nawet wystąpić w wygranym przez Chicago Fire meczu z Vancouver Whitecaps. Jak przekazał Alex Calabrese, trener zespołu na konferencji prasowej ujawnił, że reprezentant Polski jest przeziębiony.

Robert Lewandowski
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zmaga się z preziębieniem

Robert Lewandowski podczas wrześniowo-październikowego zgrupowania wystąpił w trzech meczach reprezentacji Polski. Ze względu na żółte kartki w spotkaniach przeciwko Szwecji oraz Rumunii został zawieszony na ostatnie grupowe starcie z Bośnią i Hercegowiną. Z tego powodu przedwcześnie opuścił kadrę i wrócił do Stanów Zjednoczonych. W nocy z wtorku na środę (6/7 października) wystąpił nawet w ligowym spotkaniu.

Chicago Fire przed własną publicznością pokonało w zaległym meczu Vancouver Whitecaps (3:1). Lewandowski w 88. minucie asystował przy trafieniu Marena Haile-Selassie. Na konferencji prasowej Gregg Berhalter ujawnił, że 38-latek nie jest w pełni zdrowy po powrocie do klubu.

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Wypowiedź trenera w mediach społecznościowych przekazał Alex Calabrese. Okazuje się, że Lewandowski po powrocie do Chicago zmaga się z przeziębieniem. Mimo lekkiej niedyspozycji pojawił się na boisku i miał wpływ na końcowy wynik oraz ważny komplet punktów.

Zwycięstwo z Vancouver sprawiło, że Chicago Fire przesunęło się na 4. miejsce w Konferencji Wschodniej MLS. Po 27. kolejkach mają na swoim koncie 45 punktów i są coraz bliżej awansu do fazy play-off. Lewandowski w 12 ligowych meczach strzelił 6 bramek i zanotował 3 asysty. Kolejne spotkanie drużyna z Wietrznego Miasta rozegra w sobotę wieczorem (10 października), gdy u siebie podejmie New York City.

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