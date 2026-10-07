Man City złożył szaloną ofertę za gwiazdę Bayernu. Oferowali 100 mln euro

Manchester City był zainteresowany sprowadzeniem Aleksandara Pavlovicia. Z doniesień Floriana Plettenberga wynika, że byli w stanie zapłacić nawet 100 mln euro. Piłkarz wolał zostać w Bayernie Monachium.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Man City spotkał się z odmową. WIelki talent woli grać w Bayernie

Manchester City w minione lato wydał na transfery ponad 500 milionów euro. Przebudowany został praktycznie cały skład, a największe zmiany nastąpiły w środku pola. Do zespołu dołączyli m.in. Enzo Fernandez (145 mln euro), Elliot Anderson (135 mln euro) i Ayyoub Bouaddi (90 mln euro). Oprócz tego zwiększono również głębie składu na skrzydłach. Okazuje się, że nie wszystkie cele transferowe udało się zrealizować.

Latem na Etihad Stadium próbowali sprowadzić jeden z największych niemieckich talentów. W kręgu zainteresowań znalazł się Aleksandar Pavlović z Bayernu Monachium. Florian Plettenberg informuje, że Obywatele byli w stanie zapłacić za środkowego pomocnika aż 100 milionów euro.

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Ich plany zostały bardzo szybko zweryfikowane. Bayern Monachium nawet nie musiał siadać do rozmów, ponieważ Pavlović od razu wykluczył możliwość transferu. 22-latek zadeklarował przywiązanie do obecnego klubu i nie zamierza zmieniać barw klubowych.

– Jestem Bawarczykiem. Pochodzę z Monachium i chcę zostać w Bayernie – mówił Aleksandar Pavlović, cytowany przez Floriana Plettenberga.

Pavlović zadebiutował w barwach Bawarczyków w sezonie 2023/2024. Od tego momentu wystąpił w 106 meczach, w których strzelił 8 bramek i zanotował 7 asyst. Jego obecna umowa obowiązuje do czerwca 2029 roku. Jest wyceniany przez serwis Transfermarkt na 90 milionów euro.