Polska U21 zagra na EURO. Brzęczek przemówił po awansie

08:31, 7. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Łączy nas piłka

Reprezentacja Polski U21 uzyskała bezpośredni awans na młodzieżowe Mistrzostwa Europy 2027. Jerzy Brzęczek, cytowany przez serwis Łączy nas piłka, przemówił po awansie Biało-Czerwonych.

Jerzy Brzęczek
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SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Brzęczek wprost po awansie. „Piłkarski Bóg”

Reprezentacja Polski do lat 21 doznała kompromitującej porażki w Pescarze z rówieśnikami z Włoch (2:6). Jednocześnie był to mecz, który – mimo dziewięciu zwycięstw z rzędu – sprawił, że młodzieżówka nie mogła świętować awansu na przyszłoroczne młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Podopieczni Jerzego Brzęczka musieli czekać na wyniki w pozostałych grupach, śledząc wyniki spotkań reprezentacji Niemiec i reprezentacji Grecji.

Niemcy pokonali Gruzję (2:0), a więc do pełni szczęścia wystarczyło, żeby na stadionie w Irlandii Północnej padł wynik premiujący awansem Biało-Czerwonych. Tak też się stało, ponieważ Hellenowie pokonali rywali zaledwie (1:0), więc zajęli 2. miejsce w klasyfikacji drużyn z 2. miejsc.

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Polska w zestawieniu drużyn z 2. miejsc była najlepsza, więc wywalczyła bezpośredni awans na turniej w Serbii i Albanii. Jerzy Brzęczek na łamach serwisu Łączy nas piłka skomentował awans na EURO. Wspomniał, że „piłkarski Bóg” oddał kadrze to, na co pracowała przez ostatnie miesiące.

Te dwa dni dla nas wszystkich związanych z reprezentacją Polski do lat 21 – najpierw bolesna porażka we Włoszech, a teraz to, co wydarzyło się dzisiaj – to są ważne rzeczy dla rozwoju i tego, co się będzie działo w najbliższych tygodniach i miesiącach – zaczął Jerzy Brzęczek.

Piłkarski Bóg wczoraj nas ostrzegł, pokazał, sprawdził, ale dzisiaj doszedł do wniosku, że w tych dziewięciu meczach zasłużyliśmy na awans. Ale też dał nam do myślenia i sygnał, żebyśmy wyciągnęli wnioski – dodał selekcjoner młodzieżówki.

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