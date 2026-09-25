Urban na wylocie? Nieprawdopodobne, o kim myśli Kulesza

14:38, 25. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl

Jan Urban i jego przyszłość w reprezentacji Polski to duży znak zapytania. Decydująca może być Liga Narodów. Na kanale Meczyki.pl szokujące informacje przekazał Roman Kołtoń i Sebastian Staszewski. Według nich Cezary Kulesza nieoficjalnie wspomniał o kandydaturze Czesława Michniewicza.

Cezary Kulesza
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fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Michniewicz w grze o posadę selekcjonera

Jan Urban, choć nie poprowadził reprezentacji Polski do awansu na Mistrzostwa Świata, otrzymał nowy kontrakt. Czerwcowe zgrupowania, a następnie zarzuty, że nie poleciał do Stanów Zjednoczonych, żeby oglądać najbliższych rywali w Lidze Narodów, zachwiały posadą selekcjonera. Część mediów zaczęła nawet informować, że w trwających rozgrywkach 64-latek gra o posadę. Mówił o tym m.in. Piotr Wołosik w podcaście „Ofensywni”.

Kto potencjalnie mógłby zastąpić Urbana w roli selekcjonera. Najczęściej w mediach pojawiają się takie nazwiska jak Maciej Skorża lub Jerzy Brzęczek. Niespodziewane wieści przekazał jednak Roman Kołton i Sebastian Staszewski na kanale Meczyki.pl. Obaj dziennikarze ujawnili, że Cezary Kulesza na jednym z nieoficjalnych spotkań wspomniał nazwisko Czesława Michniewicza.

Słyszałem, że Czesław Michniewicz – ujawnił Roman Kołtoń. – Tak podobno powiedział ostatnio Cezary Kulesza na nieoficjalnym spotkaniu – dodał Sebastian Staszewski w programie na kanale Meczyki.pl.

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Przypomnijmy, że Michniewicz był selekcjonerem reprezentacji Polski w 2022 roku. Nie tylko awansował na Mistrzostwa Świata, ale również udało mu się awansować do fazy pucharowej. Pracę stracił ze względu na krytykę w mediach oraz znaną już „aferę premiową” po mundialu. Po kadrze pracował w saudyjskim Abha Club oraz marokańskim FAR Rabat.

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