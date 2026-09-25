Polska nie jest faworytem. Oto szanse na awans do dywizji A Ligi Narodów

Reprezentacja Polski ma 33% szans na zwycięstwo grupy w Lidze Narodów. Tak wynika z wyliczeń serwisu Weszło na podstawie rankingu Elo. Faworytem naszej grupy jest reprezentacja Szwecji.

fot. Sipa US Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Polska za Szwecją, jeśli chodzi o szanse na triumf w grupie

Liga Narodów wystartowała, a za nami pierwsze rozstrzygnięcia i ciekawe mecze. Już w piątek (25 września) do akcji wkroczy reprezentacja Polski. Na start Biało-Czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Pozytywny wynik w pierwszej kolejce będzie kluczowy dla późniejszych losów w turnieju. Nie ma co ukrywać, że celem drużyny jest awans do dywizji A Ligi Narodów, co gwarantuje jedynie zajęcie 1. miejsca w grupie.

Warto pamiętać, że 2. miejsce w grupie uprawnia daną drużynę do baraży o awans do dywizji A. Wtedy potencjalnie czekać będzie reprezentację Polski dwumecz barażowy w marcu z jedną z czterech reprezentacji, która zajmie 3. miejsce w grupie dywizji A.

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Portal Weszło na podstawie rankingu Elo wyliczył, jakie szanse ma reprezentacja Polski w Lidze Narodów. Z obliczeń wynika, że nie jesteśmy faworytem do zajęcia 1. miejsca. Na wygranie grupy mamy 33% szans. Dla porównania Szwecja, która jest faworytem ma 41% szans na zajęcie 1. miejsca.

Szanse na powrót do dywizji A daje również zajęcie 2. miejsca w grupie, które uprawnia do gry w marcowych barażach. Na taki scenariusz Polska ma 31% szans, a więc najwięcej spośród wszystkich czterech zespołów. Na bazie rankingu Elo kolejność w grupie wygląda następująco: Szwecja, Polska, Rumunia oraz Bośnia i Hercegowina.

Szanse reprezentacji Polski w grupie Ligi Narodów: