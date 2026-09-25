Lewandowski goni Ronaldo i Messiego. Trwa walka z czasem

13:06, 25. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  WP SportoweFakty

Robert Lewandowski ma 89 goli w reprezentacji Polski. Jest bardzo blisko osiągnięcia bariery 100 bramek w kadrze. Jak poinformował serwis WP SportoweFakty, w elitarnym gronie zawodników, którzy mogą się pochwalić takim osiągnięciem są Cristiano Ronaldo i Leo Messi.

Robert Lewandowski
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski 11 bramek od historycznego osiągnięcia

Robert Lewandowski został powołany na wrześniowo-październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski i weźmie udział w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Nie wiadomo jednak, jak długo 38-latek będzie jeszcze występował z orzełkiem na piersi. Cały czas nie zadeklarował się, czy będzie do dyspozycji selekcjonera Jana Urbana w trakcie el. Mistrzostw Europy 2028.

Niewykluczone, że Lewandowski, zanim zakończy przygodę w reprezentacji, będzie chciał osiągnąć jeszcze jeden historyczny wynik. O czym mowa? Napastnik ma na swoim koncie 89 bramek w drużynie narodowej. Brakuje mu już tylko 11 goli do przekroczenia bariery 100 trafień.

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W historii piłki nożnej tylko trzech zawodników strzeliło w narodowych barwach więcej niż 100 bramek. Są to: Cristiano Ronaldo (146), Leo Messi (125) i Ali Daei (108). Jak informuje WP SportoweFakty, Lewandowski może zostać czwartym w historii piłkarzem, który dołączy do tego elitarnego grona.

Zadanie nie będzie łatwe. W Lidze Narodów czekają nas trudne mecze z takimi zespołami jak Bośnia i Hercegowina, Szwecja oraz Rumunia. Z racji tego, że nie wiadomo, czy zagra w el. Mistrzostw Europy, liczba 100 bramek w kadrze wydaje się trudna do przekroczenia. Natomiast w przypadku, gdyby zdecydował się powalczyć z reprezentacją o awans na EURO, zdobycie kolejnych 11 goli nie byłoby niemożliwe.

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