Lewandowski goni Ronaldo i Messiego. Trwa walka z czasem

Lewandowski 11 bramek od historycznego osiągnięcia
Robert Lewandowski został powołany na wrześniowo-październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski i weźmie udział w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Nie wiadomo jednak, jak długo 38-latek będzie jeszcze występował z orzełkiem na piersi. Cały czas nie zadeklarował się, czy będzie do dyspozycji selekcjonera Jana Urbana w trakcie el. Mistrzostw Europy 2028.
Niewykluczone, że Lewandowski, zanim zakończy przygodę w reprezentacji, będzie chciał osiągnąć jeszcze jeden historyczny wynik. O czym mowa? Napastnik ma na swoim koncie 89 bramek w drużynie narodowej. Brakuje mu już tylko 11 goli do przekroczenia bariery 100 trafień.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
W historii piłki nożnej tylko trzech zawodników strzeliło w narodowych barwach więcej niż 100 bramek. Są to: Cristiano Ronaldo (146), Leo Messi (125) i Ali Daei (108). Jak informuje WP SportoweFakty, Lewandowski może zostać czwartym w historii piłkarzem, który dołączy do tego elitarnego grona.
Zadanie nie będzie łatwe. W Lidze Narodów czekają nas trudne mecze z takimi zespołami jak Bośnia i Hercegowina, Szwecja oraz Rumunia. Z racji tego, że nie wiadomo, czy zagra w el. Mistrzostw Europy, liczba 100 bramek w kadrze wydaje się trudna do przekroczenia. Natomiast w przypadku, gdyby zdecydował się powalczyć z reprezentacją o awans na EURO, zdobycie kolejnych 11 goli nie byłoby niemożliwe.