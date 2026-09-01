Raków ogłosił nowego trenera. Ogromne zaskoczenie

Raków Częstochowa szybko ogłosił nazwisko nowego trenera. Stery nad pierwszym zespołem przejął Dawid Szulczek. Dotychczas szkoleniowiec był asystentem w sztabie Łukasza Tomczyka i Dawida Kroczka.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Dawid Szulczek przejął obowiązki trenera Rakowa

Raków Częstochowa po porażce z Jagiellonią Białystok w miniony weekend zdecydował się na zmianę trenera. Pracę po czterech miesiącach stracił Dawid Kroczek, który przejął zespół w maju bezpośrednio po przegranym finale Pucharu Polski. Pod jego wodzą drużyna kompletnie zawiodła. W PKO BP Ekstraklasie są na ostatnim miejsce, mając na swoim koncie cztery porażki w czterech meczach. Na dodatek odpadli z europejskich pucharów.

Klub spod Jasnej Góry nie czekał długo z ogłoszeniem nowego trenera. We wtorek (1 września) pojawił się komunikat, w którym ujawniono, że obowiązki pierwszego trenera Rakowa przejął Dawid Szulczek. Poprzednio był asystentem w sztabie szkoleniowym Łukasza Tomczyka i Dawida Kroczka.

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– Dotychczasowy członek sztabu szkoleniowego, Dawid Szulczek przejął obowiązki pierwszego trenera Rakowa Częstochowa – poinformował klub.

Na ten moment nie wiadomo jednak, czy Szulczek będzie trenerem na stałe, czy przejął stery tylko na czas poszukiwań docelowego szkoleniowca. Wcześniej media podawały dwa inne nazwiska w gronie faworytów. Mateusz Borek z Kanału Sportowego pisał o Goncalo Feio, a Kacper Tomczyk z TVP Sport wspomniał o Pavle Stano.

Szulczek zadebiutuje w roli trenera Rakowa w najbliższy czwartek (3 września). Medaliki zmierzą się przed własną publicznością z Górnikiem Zabrze.