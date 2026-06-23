Reprezentacja Włoch wybiera selekcjonera. Nowy prezes ma jednego faworyta

Włoska federacja piłkarska wybrała nowego prezesa. Został nim Giovanni Malago. Według La Gazzetta dello Sport jego faworytem do roli selekcjonera reprezentacji Włoch jest Antonio Conte.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Włoch

Antonio Conte faworytem do przejęcia reprezentacji Włoch

Reprezentacja Włoch rozczarowała w barażach o awans na Mistrzostwa Świata 2026. W decydującym meczu przegrali z Bośnią i Hercegowiną, przez co nie awansowali na mundial. W efekcie doszło do trzęsienia ziemi w tamtejszej federacji. Ze stanowiska ustąpił ówczesny prezes Gabriele Gravina, a także selekcjoner Gennaro Gattuso. Nowy prezydent został właśnie wybrany.

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Od teraz za działanie włoskiej federacji odpowiadać będzie Giovanni Malago. 67-latek otrzymał ogromne poparcie, wygrywając wybory z wynikiem 68,5% głosów. Wcześniej pracował we Włoskim Komitecie Olimpijskim. Najważniejszym zadaniem na ten moment będzie znalezienie nowego selekcjonera reprezentacji Włoch. Do tej pory faworytem wydawał się Roberto Mancini.

Natomiast zdaniem La Gazzetta dello Sport nowy prezes ma zupełnie innego faworyta. Kadrę miałby przejąć Antonio Conte, który niedawno pożegnał się z Napoli, gdzie podczas dwuletniej kadencji wygrał mistrzostwo Włoch w sezonie 2024/2025. Co ciekawe, rola dyrektora technicznego ma zostać powierzona legendzie włoskiego futolu – Paolo Maldiniemu.

Conte w przeszłości pracował jako selekcjoner reprezentacji Włoch. Za wyniki Squadra Azzurra odpowiadał w latach 2013-2016. Doprowadził ich do ćwierćfinału Mistrzostw Europy 2016. Łącznie prowadził kadrę w 25 meczach, z których wygrał 14 spotkań.