Real Madryt pod rządami Mourinho. W szatni nastały nowe zasady

Real Madryt wprowadził w szatni nowe zasady. Jak mówił Juanfe Sanz w audycji na kanale El Chiringuito TV, dyscypliny na takim poziomie nie widziano tam od lat wcześniej.

fot. Agencia LOF / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho odzyskał kontrolę w Realu. Padły wymowne słowa

Real Madryt rozpoczął sezon z wyraźnie zmienioną atmosferą wewnątrz zespołu. Nowy sztab szkoleniowy postawił na zdecydowanie większy porządek, wymagania i kontrolę nad funkcjonowaniem szatni. Według informacji przekazanych przez Juanfe Sanza zmiana jest bardzo wyraźna. – W Realu Madryt panuje dyscyplina, jakiej nie widziano od lat – powiedział dziennikarz na kanale El Chiringuito TV.

Za nowymi zasadami stoi przede wszystkim Jose Mourinho, który od początku swojej pracy miał jasno określić wymagania wobec zawodników. Portugalczyk nie zamierza pozostawiać wielu kwestii przypadkowi, a jego sposób zarządzania zespołem szybko spotkał się z reakcją piłkarzy.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Co ciekawe, stanowczość trenera nie doprowadziła do konfliktów w grupie. Wręcz przeciwnie. Z informacji Sanza wynika, że zawodnicy zaakceptowali nowe reguły i darzą szkoleniowca dużym autorytetem. – Mourinho jest bardzo przekonujący i wszyscy darzą go szacunkiem – wyjaśnił żurnalista.

🚨 EXCLUSIVA @JuanfeSanzPerez 🚨



🫡 "En el Real Madrid hay una disciplina que no se veía desde hace años".



👉 "Mourinho está siendo muy persuasivo y hay un sentimiento de respeto hacia él". pic.twitter.com/K2djEAvrHE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 3, 2026

To właśnie ten element może być jednym z najważniejszych wyróżników nowego Realu. Mourinho nie musi przekonywać piłkarzy poprzez ustępstwa. Jego autorytet ma pozwalać mu szybko wdrażać kolejne zasady, a drużyna ma je przyjmować bez większego oporu.

Ogólnie przedstawiciele Królewskich liczą, że uporządkowanie szatni przełoży się również na wyniki. Na początku sezonu widać bowiem, że ekipa z La Liga chce funkcjonować według jasno określonych reguł, a każdy zawodnik ma znać swoje obowiązki.