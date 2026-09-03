Mecz Igi Świątek dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Świątek? (03.09.2026)

Iga Świątek kontynuuje rywalizację w wielkoszlemowym US Open. W 1/32 finału polska tenisistka zmierzy się z Nadią Podoroską. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj w TV i online oraz o której godzinie rozpocznie się spotkanie.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Kiedy gra Świątek?

Mecz Iga Świątek – Nadia Podoroska odbędzie się w czwartek, 3 września 2026 roku. Spotkanie 1/32 finału US Open rozpocznie się o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Świątek zajmuje obecnie 8. miejsce w rankingu WTA, natomiast Podoroska jest sklasyfikowana na 449. pozycji. Różnica w światowym zestawieniu jest ogromna, dlatego Polka będzie zdecydowaną faworytką tego pojedynku. Stawką spotkania jest awans do trzeciej rundy US Open. W poprzedniej rundzie nasza tenisistka pokonała Xiyu Wang (2:0), a Podoroska wygrała z Simoną Waltert (2:1).

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Mecz Świątek dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja meczu Igi Świątek na żywo będzie dostępna w telewizji na antenie Eurosportu. Początek pojedynku Świątek – Podoroska zaplanowano na godzinę 17:00.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja online

Mecz Igi Świątek online będzie można oglądać w serwisie HBO Max. Dostępna będzie również transmisja za darmo w STS TV po spełnieniu warunków wymaganych przez bukmachera. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL, a następnie postawić pierwszy dowolny zakład za min. 2 zł.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Igi Świątek? Mecz Iga Świątek – Nadia Podoroska będzie transmitowany w TV na Eurosporcie. Transmisję online będzie można oglądać w HBO Max oraz za darmo w STS TV. O której godzinie gra dzisiaj Iga Świątek? Mecz Świątek – Podoroska w drugiej rundzie US Open rozpocznie się w czwartek, 3 września 2026 roku o godzinie 17:00 czasu polskiego.

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