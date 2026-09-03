Alvarez został w Atletico. Mourinho jasno ocenił jego sytuację

Jose Mourinho zabrał głos w sprawie zamieszania wokół Juliana Alvareza. Portugalczyk w rozmowie z cytowanej przez "Markę: wskazał, kto najlepiej zna kulisy całej sagi.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Mourinho nie ma wątpliwości w sprawie Alvareza. Tego nie przemilczał

Jose Mourinho nie zamierzał szeroko komentować przyszłości Juliana Alvareza, ale jego słowa na temat napastnika Atletico Madryt są wymowne. Argentyńczyk znalazł się ostatnio w centrum transferowego zamieszania.

Portugalski trener uważa, że w sprawie Juliana Alvareza najwięcej do powiedzenia powinien mieć Diego Simeone. Zdaniem szkoleniowca Realu Madryt to właśnie trener Atletico najlepiej zna sytuację swojego zawodnika. Jednocześnie wie, jak wygląda ona od środka. – Nikt nie zna tej konkretnej sytuacji lepiej niż Simeone – powiedział Mourinho, cytowany przez „Markę”.

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Portugalczyk zwrócił również uwagę na zupełnie inny aspekt całej sytuacji. Jego zdaniem, jeśli Julian Alvarez rzeczywiście nie byłby zadowolony ze swojej sytuacji, po zamknięciu okna transferowego musi skupić się na dalszej grze dla Atletico.

– Nie sądzę, żebym miał cokolwiek do powiedzenia w tej sprawie. Uważam, że jeśli zawodnik nie jest zadowolony, a nadchodzi 1 września, to trzeba być zadowolonym, bo inaczej nie zagra się do stycznia. Od wczoraj, a przynajmniej do grudnia, będzie ważnym zawodnikiem dla swojego klubu – stwierdził Mourinho.

Saga związana z Julianem Alvarezem była jednym z głośniejszych tematów końcówki letniego okna transferowego. Barcelona chciała sprowadzić Argentyńczyka. W każdym razie Atletico nie zamierzało łatwo rozstawać się ze swoim napastnikiem. Ostatecznie zawodnik pozostał w Madrycie.