Zieliński surowo oceniony. Włoskie media bezlitosne dla Polaka

Piotr Zieliński po raz pierwszy w sezonie 2025/2026 pojawił się w wyjściowej jedenastce Interu Mediolan. Polak rozegrał ponad godzinę w starciu ze Slavią Praga. Włoskie media dość surowo oceniły jego grę.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter zdeklasował Slavię, ale Zieliński zebrał przeciętne noty

Inter Mediolan odniósł przekonujące zwycięstwo w starciu ze Slavią Praga w 2. kolejce Ligi Mistrzów. Nerazzurri przed własną publicznością pokonali rywali (3:0). Po raz pierwszy w tym sezonie w wyjściowym składzie pojawił się reprezentant Polski – Piotr Zieliński. Środkowy pomocnik rozegrał nieco ponad godzinę, opuszczając boisko w 67. minucie, gdy zmienił go Nicolo Barella.

Mimo pewnego zwycięstwa i kompletu punktów Zieliński zebrał dość surowe oceny we włoskich mediach. 31-latek przez większość portali został oceniony najniżej spośród wszystkich zawodników Interu. Zarzucano mu m.in. brak efektywności i precyzji.

– Zastąpił Mkhitaryana i próbował biegać tyle, co Ormianin. Występ akceptowalny, ale bez fajerwerków – ocenia serwis Leggo.it.

– Brakuje mu regularności i to widać, ale mimo wszystko odgrywa ważną rolę w utrzymaniu piłki. Oby więcej takich rezerwowych jak on – ocenił serwis TuttomercatoWEB, przypisując mu notę 6 w skali 1-10.

– Niespodziewanie w wyjściowym składzie zamiast Barelli. Mało efektowny, ale napędzał ataki Interu – stwierdził Eurosport.it.

– Nie zawsze był precyzyjny, ale zebrał ważne minuty – krótko podsumował serwis sport.virgilio.it.

– Gra w spokojnym tempie, upiększa mecz podaniem do Thurama, które zapoczątkowało trzecią bramkę. Jednak nie robi większego wrażenia – pisze serwis fcInter1908.it.

Zieliński w trwającym sezonie wystąpił w 5 meczach, w których zanotował jedną asystę. Niemniej jednak na boisku spędził jedynie 121 minut. W każdym z poprzednich spotkań oprócz starcia ze Slavią Praga wchodził na boisko z ławki rezerwowych.