Zieliński na radarze klubu z Premier League. To byłby hitowy transfer

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Leeds United chce pozyskać Piotra Zielińskiego

Piotr Zieliński dołączył do Interu Mediolan latem zeszłego roku po wieloletniej przygodzie z SSC Napoli, gdzie był jednym z liderów środka polu. W barwach Nerazzurrich nie zdołał jednak wywalczyć sobie pewnego miejsca w składzie. W poprzednim sezonie reprezentant Polski uzbierał niespełna 1000 minut w Serie A, a obecne rozgrywki również nie rozpoczęły się dla niego najlepiej. Na początku kampanii 2025/26 rozegrał zaledwie 54 minuty w czterech spotkaniach.

Taka sytuacja nie mogła umknąć uwadze klubów z Premier League. Według portalu ASRomaLive, Leeds United postrzega Zielińskiego jako zawodnika, który mógłby znacząco podnieść jakość środka pola i dodać kreatywności drużynie. Sam piłkarz może być otwarty na zmianę otoczenia, by ponownie regularnie występować w klubie.

Co więcej, w ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia, że Inter zimą rozważy rozstanie z Polakiem. Taki scenariusz mógłby otworzyć Zielińskiemu drzwi do Premier League. Dla Leeds, które po powrocie do elity radzi sobie solidnie i po pięciu kolejkach zajmuje 12. miejsce w tabeli z dorobkiem siedmiu punktów, sprowadzenie 31-latka mogłoby być transferem o dużym ciężarze gatunkowym.

Reprezentant Polski wniósłby nie tylko doświadczenie, ale także technikę i wizję gry, które mogą okazać się kluczowe w walce o utrzymanie. Według serwisu Transfermarkt.de Zieliński jest wyceniany na 10 milionów euro. Jego kontrakt we włoskim klubie obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.