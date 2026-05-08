Walka o dodatkowe miejsce w LM zakończona. Dwie ligi pewne

09:09, 8. maja 2026
Michał Stompór Źródło:  Football Meets Data

Liga Mistrzów ma przed sobą już tylko jeden mecz w trwającej edycji. Dlatego czas rozpocząć rozważania dotyczące kolejnego sezonu. Już wiemy, które ligi zapewniły sobie dodatkowe miejsca w Champions League 2026/27.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: RC Strasbourg - Rayo Vallecano

Liga Mistrzów: te kraje wystawią przynajmniej pięć drużyn

W czwartkowy wieczór poznaliśmy finalistów Ligi Europy i Ligi Konferencji. Natomiast wcześniej rozstrzygnęła się walka o udział w decydującym spotkaniu Ligi Mistrzów. Freiburg – Aston Villa, Crystal Palace – Rayo Vallecano i Paris Saint-Germain – Arsenal – to zestawienie pojedynków o europejskie trofea.

W międzyczasie toczyła się rywalizacja o dwa dodatkowe miejsca w kolejnej edycji Champions League. Już o dłuższego czasu było pewne, że to Premier League w przyszłym sezonie będzie mogła wystawić pięć drużyn, które bezpośredni awans wywalczą dzięki swojej pozycji w krajowych rozgrywkach.

Który kraj dołączy do Anglii? Będzie to Hiszpania. A wszystko to dzięki sukcesowi Rayo. Madrytczycy awansowali do finału LK dzięki dwóm zwycięstwom nad RC Strasbourg. Druga wygrana, którą w doliczonym czasie gry uratował Augusto Batalla (obronił rzut karny wykonywany przez Julio Enciso), sprawiła, że La Liga na finiszu wyprzedziła Bundesligę.

