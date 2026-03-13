Spory „problem” Yamala. Barcelona może mieć kłopoty z awansem

Lamine Yamal to główny motor napędowy ataku Barcelony. Jednak jak zauważa AS, w meczu z Newcastle młody skrzydłowy napotkał spory "problem".

Angielski obrońca zatrzymał Yamala

Barcelona zremisowała z Newcastle 1:1 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, a wyrównującego gola w doliczonym czasie gry zdobył właśnie Lamine Yamal z rzutu karnego. Mimo tego hiszpański skrzydłowy miał w tym spotkaniu sporo trudności.

Jak zauważa AS, jednym z bohaterów meczu był Lewis Hall, który praktycznie wyłączył młodego piłkarza Barcelony z gry. 21-letni lewy obrońca Newcastle przez całe spotkanie skutecznie pilnował Yamala i nie pozwolił mu rozwinąć skrzydeł.

Statystyki potwierdzają jego świetną postawę. Yamal ani razu nie zdołał skutecznie minąć Halla w pojedynku jeden na jednego przez pełne 90 minut meczu.

Newcastle znalazło sposób na gwiazdę Barcelony

Lewis Hall nie tylko dobrze bronił, ale także był aktywny w ofensywie. Anglik stworzył aż pięć sytuacji bramkowych dla swojej drużyny, co było najlepszym wynikiem w całym spotkaniu.

21-latek uchodzi obecnie za jednego z najbardziej obiecujących lewych obrońców w Premier League. Po udanym występie przeciwko Barcelonie jego nazwisko coraz częściej pojawia się również w kontekście reprezentacji Anglii.

Jeśli Newcastle ponownie zneutralizuje Yamala w rewanżu, Barcelona może mieć poważny problem z awansem do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Młody skrzydłowy jest bowiem jednym z najważniejszych zawodników w ofensywie drużyny Hansiego Flicka.