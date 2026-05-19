Tyle zarobi Barcelona za wygranie La Liga. Real także nie może narzekać

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Barcelona i Real sporo zarobiły za ten sezon

Barcelona w tym sezonie nie miała sobie równych w rozgrywkach ligi hiszpańskiej. Pomimo początkowych problemów Dumy Katalonii, udało się jej szybko opanować kulejące sprawy i sprawnie przeprowadzić operację obrony mistrzowskiego tytułu. Prawdopodobnie wiele w tym także zasług Realu Madryt, który okazał się bardzo słaby w kończących się rozgrywkach. Niemniej trzeba oddać, że Barcelona kolejny raz udowodniła, że odrodziła się po poprzednich kruchych latach.

Mistrzostwo Hiszpanii to oczywiście nie tylko wielki prestiż, ale i wielka gratyfikacja finansowa. Najlepsze ekipy mogą bowiem liczyć na spore zarobki. Według informacji przekazanych przez hiszpańską „Marcę”, Barcelona za wygranie La Ligi w tym sezonie zgarnęła niespełna 55 milionów euro. Mowa dokładnie o 54,91 miliona euro. Z kolei Real Madryt, który zajął drugie miejsce, może liczyć na nieco mniej, gdyż w przypadku Królewskich mowa o 48,45 miliona euro. Różnica nie jest więc kolosalna.

Z pewnością środki te pozwolą władzom obu zespołów na dofinansowanie swoich ekip. Większość środków przeznaczonych będzie jednak na premie związane z kontraktami zawodników oraz członków sztabu szkoleniowego. To szczególnie dotyczy Barcelony, która zrealizowała swój cel na sezon 2025/26. Poza tym należy także doliczyć zarobki z Pucharu Króla, Ligi Mistrzów czy Superpucharu Hiszpanii.

Zobacz także: Lewandowski odrzucił ten kierunek. Wciąż czeka na ich ofertę