Legenda Bayernu zabrała głos. Wskazał zawodnika, który robi różnicę

Real Madryt zagra w środę z Bayernem Monachium w rewanżu 1/4 finału Ligi Mistrzów. Tymczasem przed tym starciem Arjen Robben zabrał głos na temat jednego z graczy Bawarczyków.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Arjen Robben

Michael Oliseh pochwalony przez Arjena Robbena

Real Madryt wygrał pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe przeciwko Bayernowi Monachium różnicą jednego trafienia (2:1). Tymczasem przed kolejną potyczką między drużynami ciekawymi przemyśleniami podzielił się Arjen Robben, odnosząc się między innymi do postawy jednego z graczy ekipy z Bundesligi.

– Michael Oliseh zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Był bardzo dobry – grał aktywnie i kreatywnie, świetnie operował piłką – mówił Holender cytowany przez oficjalną stronę internetową Bayernu.

15-krotny reprezentant Francji według niektórych opinii stylem gry przypomina Robbena. Były reprezentant Holandii wypowiedział się też na ten temat.

– Oczywiście, pewne podobieństwa są. Zawsze trzeba być jednak ostrożnym z porównaniami. Nie lubię tego robić, ponieważ każdy zawodnik ma swój własny styl gry. Oczywiście, są pewne rzeczy, które nas łączą. Niemniej ostatecznie jesteśmy różni. Michael wykonuje fantastyczną robotę. Jestem z tego bardzo zadowolony i naprawdę mi się to podoba – zaznaczył Robben.

Oliseh to piłkarz, który trafił do Bayernu w lipcu 2024 roku z Crystal Palace. Bawarczycy wyłożyli na transakcję ponad 50 milionów euro. Tymczasem w tej kampanii piłkarz wystąpił łącznie w 42 spotkaniach, notując w nich 17 trafień i 29 kluczowych podań.