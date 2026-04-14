Liverpool szykuje zmianę. Następca już na horyzoncie

Andrew Robertson ma kontrakt ważny z Liverpoolem do końca czerwca tego roku. Władze klubu jednocześnie już szukają jego następcy. Ciekawe wieści w tej sprawie przekazał TEAMtalk.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Andrew Robertson to lewy defensor, który wciąż jest kluczową postacią Liverpoolu w tym sezonie. Doświadczony zawodnik najpewniej latem zakończy swoją przygodę z klubem z Anfield Road. Ostatnio nie brakowało spekulacji, że piłkarz znajduje się na celowniku między innymi takich ekip jak Celtic, Aston Villa, Crystal Palace czy Tottenham Hotspur. Tymczasem interesujące informacje ujawnił TEAMtalk.

Źródło podało, że 92-krotnego reprezentanta Szkocji może zastąpić David Raum. Zawodnik aktualnie broni barw RB Lipsk, mając jednocześnie cenne doświadczenie zebrane w trakcie występów w reprezentacji Niemiec. W drużynie narodowej piłkarz zaliczył już 36 występów.

Jasne jest natomiast, że nie tylko klub z Anfield Road celuje w ruch z udziałem Rauma. Piłkarz znajduje się również na liście życzeń Manchesteru United. Tym samym zapowiada się wewnątrzangielska rywalizacja o zawodnika występującego na co dzień w Bundeslidze.

W tej kampanii Raum wystąpił jak na razie w 32 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich trzy bramki, notując też osiem asyst. Aktualna umowa Niemca z Die Roten Bullen obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość piłkarza jest natomiast szacowana na 22 miliony euro. Okazję na poprawę bilansu zawodnik może mieć przy okazji weekendowego starcia z Eintrachtem Frankfurt.