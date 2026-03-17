Wielki wieczór na Etihad Stadium. Wszystko gotowe na hit Ligi Mistrzów

14:54, 17. marca 2026
Luka Pawlik
Manchester City zmierzy się we wtorkowym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Prezentujemy przewidywane składy na mecz, który odbędzie się na Etihad Stadium.

Pep Guardiola
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola kontra Real. Kluczowy wieczór dla Man City

Manchester City stanie we wtorkowy wieczór przed trudnym wyzwaniem związanym z walką o awans do 1/4 finału Ligi Mistrzów. Na drodze giganta Premier League stanie Real Madryt. Królewscy są w komfortowym położeniu, ponieważ wygrali pierwsze spotkanie różnicą trzech trafień (3:0).

Zespół prowadzony przez Josepa Guardiolę podejdzie do potyczki, mając za sobą dwa spotkania bez wygranej, licząc wszystkie rozgrywki. Manchester City w trakcie minionego weekendu zremisował z West Ham United (1:1). W roli gospodarza drużyna z Etihad Stadium nie przegrała natomiast od 29 listopada minionego roku. Po raz ostatni Manchester City przegrał na swoim stadionie 25 listopada w Lidze Mistrzów, gdy uległ Bayerowi Leverkusen (0:2).

Real Madryt natomiast kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. W ostatnim występie w lidze hiszpańskiej madrytczycy pokonali Elche (4:1). Tym samym mogą pochwalić się trzema z rzędu zwycięstwami, licząc wszystkie rozgrywki. Na wyjeździe z kolei w pięciu ostatnich starciach Los Blancos wygrali trzy mecze i dwa przegrali.

Gospodarze podejdą do potyczki bez Josko Gvardiola. Ponadto poza grą może być Rico Lewis. Z kolei w drużynie z La Liga nie będą mogli wystąpić Eder Militao, Ferland Mendy i Rodrygo.

Składy na mecz Manchester City – Real Madryt:

Manchester City: Donnarumma – Ait-Nouri, Guehi, Dias, Nunes, Rodri, Silva, Cherki, O’Reilly, Semenyo, Haaland

Real Madryt: Courtois – Garcia, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold, Guler, Tchouameni, Pitarch, Valverde, Vinicius Junior, Diaz.

