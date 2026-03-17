Manchester City zmierzy się we wtorkowym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Prezentujemy przewidywane składy na mecz, który odbędzie się na Etihad Stadium.

Guardiola kontra Real. Kluczowy wieczór dla Man City

Manchester City stanie we wtorkowy wieczór przed trudnym wyzwaniem związanym z walką o awans do 1/4 finału Ligi Mistrzów. Na drodze giganta Premier League stanie Real Madryt. Królewscy są w komfortowym położeniu, ponieważ wygrali pierwsze spotkanie różnicą trzech trafień (3:0).

Zespół prowadzony przez Josepa Guardiolę podejdzie do potyczki, mając za sobą dwa spotkania bez wygranej, licząc wszystkie rozgrywki. Manchester City w trakcie minionego weekendu zremisował z West Ham United (1:1). W roli gospodarza drużyna z Etihad Stadium nie przegrała natomiast od 29 listopada minionego roku. Po raz ostatni Manchester City przegrał na swoim stadionie 25 listopada w Lidze Mistrzów, gdy uległ Bayerowi Leverkusen (0:2).

Real Madryt natomiast kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. W ostatnim występie w lidze hiszpańskiej madrytczycy pokonali Elche (4:1). Tym samym mogą pochwalić się trzema z rzędu zwycięstwami, licząc wszystkie rozgrywki. Na wyjeździe z kolei w pięciu ostatnich starciach Los Blancos wygrali trzy mecze i dwa przegrali.

Gospodarze podejdą do potyczki bez Josko Gvardiola. Ponadto poza grą może być Rico Lewis. Z kolei w drużynie z La Liga nie będą mogli wystąpić Eder Militao, Ferland Mendy i Rodrygo.

Składy na mecz Manchester City – Real Madryt:

Manchester City: Donnarumma – Ait-Nouri, Guehi, Dias, Nunes, Rodri, Silva, Cherki, O’Reilly, Semenyo, Haaland

Real Madryt: Courtois – Garcia, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold, Guler, Tchouameni, Pitarch, Valverde, Vinicius Junior, Diaz.