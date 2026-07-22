Trener Fenerbahce pod wrażeniem gry Górnika. To podkreślił

Fenerbahce wygrało z Górnikiem Zabrze 1:0, ale Ismail Kartal nie miał wątpliwości, że jego zespół zasłużył na znacznie wyższe zwycięstwo. Po końcowym gwizdku szkoleniowiec pochwalił także postawę polskiej drużyny.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Rafal Janicki

„To nie jest zespół, który można lekceważyć”

Ismail Kartal przyznał, że jego piłkarze byli dobrze przygotowani na styl gry Górnika i spodziewali się trudnego spotkania. Jednocześnie podkreślił, że wynik nie odzwierciedla przebiegu rywalizacji.

– Górnik to nie jest zespół, który można lekceważyć. To bardzo zdyscyplinowana drużyna, opierająca grę na przygotowaniu fizycznym, dobrej defensywie i szybkich kontratakach. Wiedzieliśmy, że tak będą grać i odpowiednio się przygotowaliśmy. Mogliśmy wygrać 3:0 lub 4:0 i uważam, że w pełni na to zasłużyliśmy. Dwa razy trafiliśmy w słupek, a rywale po przerwie praktycznie nie zagrozili naszej bramce – powiedział trener Fenerbahce.

Szkoleniowiec tureckiego zespołu zaznaczył jednak, że nawet przy wyraźnej przewadze jego piłkarze nie mogli pozwolić sobie na chwilę dekoncentracji.

– Takie drużyny są bardzo niebezpieczne. Wystarczy jeden błąd w defensywie i potrafią to wykorzystać. Graliśmy zdyscyplinowanie, nie zostawialiśmy rywalom wolnych przestrzeni i cierpliwie budowaliśmy akcje. Spodziewałem się wyniku 2:0 lub 3:0, ale cieszymy się również ze zwycięstwa 1:0 – dodał.

Kartal odniósł się również do rewanżu, podkreślając, że jego zespół nie zamierza zlekceważyć Górnika.

– Moi zawodnicy przekonali się, z jakim rywalem przyszło nam się zmierzyć. To naprawdę drużyna, której nie wolno lekceważyć. Do rewanżu przygotujemy się z pełną koncentracją i zrobimy wszystko, aby wywalczyć awans – zakończył szkoleniowiec Fenerbahce.