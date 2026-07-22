Górnik przełoży mecz ze Śląskiem Wrocław? Gasparik zabrał głos

Górnik Zabrze w pełni przygotowuje się do meczu ze Śląskiem Wrocław i ma zamiar przystąpić do niego w najmocniejszym składzie. Powiedział o tym Michal Gasparik cytowany przez serwis "roosevelta81.pl".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik w najmocniejszym składzie na mecz ze Śląskiem

Górnik Zabrze we wtorkowy wieczór rozegrał swój pierwszy mecz w eliminacjach Ligi Mistrzów. Niestety, Trójkolorowi przegrali z zespołem Fenerbahce Stambuł 0:1, ale mały rezultat i solidna postawa przeciwko zespołowi pełnemu gwiazd pozwala sądzić, że w rewanżu będzie gorąco. Tym bardziej, że Górnik zagra przed własną publicznością.

Niemniej wcześniej piłkarzy z Górnego Śląska czeka potyczka w pierwszej kolejce PKO Ekstraklasy. Rywalem wicemistrzów Polski będzie Śląsk Wrocław i teraz potwierdzono, że nie będzie żadnych prób przełożenia tej rywalizacji na inny termin. Co więcej, Michal Gasparik jasno stwierdził, że wystąpi najmocniejszy skład.

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– Mamy otwarty wynik do drugiego meczu. Teraz skupiamy się na przygotowaniach do pierwszej kolejki Ekstraklasy. Będziemy przygotowani, będziemy w najmocniejszym składzie i wszyscy będą wypoczęci, to nie będzie żaden problem – przyznał Michal Gasparik, trener Górnika Zabrze na konferencji prasowej, cytowany przez serwis „roosevelta81.pl”.

– Bardzo, bardzo mocne Fenerbahce z wielkimi gwiazdami nie strzeliło nam bramki z gry i to pozwala dać kredyt zaufania dla tych chłopaków, którzy zrobili, myślę, że maksimum na tym boisku – dodał.

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