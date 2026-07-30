Lech Poznań przegrał walkę o Ligę Mistrzów. Puchacz ocenił klęskę mistrza Polski

Lech Poznań nie wywalczył awansu do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów, choć po pierwszym meczu z Aarhus miał doskonałą sytuację. Tymoteusz Puchacz w rozmowie z Meczyki.pl przyznał, co jego zdaniem było problemem mistrza Polski.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech miał awans na wyciągnięcie ręki. Tymoteusz Puchacz komentuje wpadkę

Porażka Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów odbiła się szerokim echem w środowisku piłkarskim. Mistrz Polski miał dużą szansę na awans do kolejnej rundy, ale po dramatycznym dwumeczu z Aarhus GF musiał pożegnać się z marzeniami o grze w najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach. Swoją opinię na temat sytuacji przedstawił Tymoteusz Puchacz, który zwrócił uwagę na zbyt duży optymizm panujący wokół polskich drużyn.

Obrońca obecnie reprezentuje barwy Sabah FK, z którym awansował do III rundy el. Ligi Mistrzów. Zespół z Azerbejdżanu miał być rywalem Lecha Poznań, gdyby mistrz Polski zdołał wyeliminować Aarhus. Tak się jednak nie stało.

– Czasami mam wrażenie, że w Polsce przeceniamy pewny rzeczy i za szybko się podniecamy. To jest bez sensu. Powinniśmy twardo stąpać po ziemi i nie podniecać się małymi rzeczami, bo potem tak to jest… – stwierdził Puchacz dla portalu Meczyki.pl.

– Wczoraj było mówione, że pycha kroczy przed upadkiem. Nie mówię, że trzeba było obawiać się Aarhus, ale dochodziły do mnie głosy, jak to się Lech po nas nie przejedzie od niektórych dziennikarzy. Czasami warto skupić się na dziś, a nie siedem kroków do przodu – dodał. Mistrza Polski czeka teraz rywalizacja z KI Klaksvik z Wysp Owczych w eliminacjach Ligi Europy.