Benfica ukarana po skandalu z Viniciusem Jr

Benfica została ukarana po wydarzeniach z udziałem Viniciusa Juniora w Lidze Mistrzów. Według Mundo Deportivo, UEFA podjęła decyzję po analizie zachowania kibiców.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Kary finansowe dla Benfiki po meczu z Realem Madryt

Benfica znalazła się pod lupą UEFA po meczu z Realem Madryt rozegranym w Lizbonie. Spotkanie zostało przyćmione przez zachowanie części kibiców. Chodziło o niedopuszczalne gesty i przyśpiewki skierowane w stronę Viniciusa Juniora.

UEFA zdecydowała się na konkretne sankcje wobec portugalskiego klubu. Benfica musi zapłacić 40 tysięcy euro kary za niewłaściwe zachowanie fanów. Dodatkowo nałożono 25 tysięcy euro grzywny za rzucanie przedmiotów z trybun.

Na tym jednak nie koniec konsekwencji dla klubu. UEFA wprowadziła także warunkowe zamknięcie części stadionu. Obejmuje ono 500 miejsc na południowej trybunie i zostanie aktywowane jeśli podobne incydenty się powtórzą w ciągu roku.

Podczas spotkania doszło do niepokojących scen które zarejestrowały kamery telewizyjne. Część kibiców miała wykonywać rasistowskie gesty po zwycięstwie Realu Madryt. Wcześnie z kolei mecz został nawet na krótko przerwany po zgłoszeniu sytuacji przez Viniciusa i kłótni z piłkarze Benfiki.

Benfica podjęła już działania wewnętrzne wobec swoich kibiców. Pięć osób zostało zawieszonych w związku z prowadzonym dochodzeniem. UEFA nadal analizuje także inne incydenty związane z tym spotkaniem.

Zobacz również: Wisła Kraków ogłosiła ceny biletów na sparing. Kibice nie dowierzają

