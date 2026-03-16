Barcelona szykuje zmiany na Newcastle. Flick podjął decyzję

FC Barcelona po efektownym zwycięstwie 5:2 z Sevillą wraca do rywalizacji w Lidze Mistrzów. Według dziennika SPORT trener Hansi Flick planuje dwie ważne zmiany w składzie na mecz z Newcastle United.

Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick postawi na Garcíę i Olmo

FC Barcelona przygotowuje się do rewanżowego starcia z Newcastle United po remisie w pierwszym meczu na St James’ Park. Katalończycy mają za sobą intensywny okres spotkań, dlatego sztab szkoleniowy musi uważnie zarządzać siłami zespołu. Hansi Flick planuje wprowadzić dwie istotne zmiany w wyjściowym składzie.

Pierwsza korekta dotyczy defensywy. Eric García został oszczędzony w ligowym meczu z Sevillą i wcześniej nie zagrał w pierwszym spotkaniu z Newcastle z powodu przeciążenia. W Anglii szansę otrzymał Ronald Araujo. Tym razem Hiszpan ma wrócić do składu i wystąpić na prawej obronie.

Na lewej stronie defensywy ma pozostać Joao Cancelo. W środku obrony powinni zagrać Pau Cubarsi oraz Gerard Martin. Flick nie chce ryzykować występu młodego Xaviego Esparta, a Jules Kounde wciąż zmaga się z urazem.

Druga ważna decyzja dotyczy środka pola. O miejsce w składzie rywalizują Dani Olmo i Fermin Lopez. Według informacji SPORT większe szanse ma Olmo, który jest w dobrej formie i zdobył bramkę w ostatnim meczu z Sevillą.

Hiszpan ma wspierać ofensywny tercet Barcelony. W ataku powinni wystąpić Robert Lewandowski, Raphinha oraz Lamine Yamal. Za równowagę w środku pola będą odpowiadać Pedri oraz Marc Bernal.

