Barcelona szykuje zmiany na Newcastle. Flick podjął decyzję

Flick postawi na Garcíę i Olmo
FC Barcelona przygotowuje się do rewanżowego starcia z Newcastle United po remisie w pierwszym meczu na St James’ Park. Katalończycy mają za sobą intensywny okres spotkań, dlatego sztab szkoleniowy musi uważnie zarządzać siłami zespołu. Hansi Flick planuje wprowadzić dwie istotne zmiany w wyjściowym składzie.
Pierwsza korekta dotyczy defensywy. Eric García został oszczędzony w ligowym meczu z Sevillą i wcześniej nie zagrał w pierwszym spotkaniu z Newcastle z powodu przeciążenia. W Anglii szansę otrzymał Ronald Araujo. Tym razem Hiszpan ma wrócić do składu i wystąpić na prawej obronie.
Na lewej stronie defensywy ma pozostać Joao Cancelo. W środku obrony powinni zagrać Pau Cubarsi oraz Gerard Martin. Flick nie chce ryzykować występu młodego Xaviego Esparta, a Jules Kounde wciąż zmaga się z urazem.
Druga ważna decyzja dotyczy środka pola. O miejsce w składzie rywalizują Dani Olmo i Fermin Lopez. Według informacji SPORT większe szanse ma Olmo, który jest w dobrej formie i zdobył bramkę w ostatnim meczu z Sevillą.
Hiszpan ma wspierać ofensywny tercet Barcelony. W ataku powinni wystąpić Robert Lewandowski, Raphinha oraz Lamine Yamal. Za równowagę w środku pola będą odpowiadać Pedri oraz Marc Bernal.
