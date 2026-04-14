UEFA odpowiada na protest Barcelony! „Nie do przyjęcia”

Barcelona złożyła skargę do UEFA po pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Organ odpowiedział, broniąc decyzji sędziego, który nie podyktował rzutu karnego dla Blaugrany.

Barcelona dostała odpowiedź. UEFA broni decyzji sędziego

Barcelona przegrała z Atletico Madryt 0-2 i jest jedną nogą poza Ligą Mistrzów. We wtorek spróbuje odrobić straty w rewanżu, ale nie będzie o to łatwo. Los Rojiblancos przed własną publicznością uchodzą za bardzo niewygodną ekipę, natomiast w Katalonii nie brakuje wiary, że uda się ją pokonać i awansować do półfinału rozgrywek.

Mecz z zeszłego tygodnia obfitował w kontrowersje. Największa dotyczyła sytuacji z 54. minuty, kiedy to Marc Pubill zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. Wcześniej grę wznowił już bramkarz Atletico Juan Musso, podając do niego piłkę. Sędzia Istvan Kovacs nie odgwizdał tej sytuacji z boiska, a VAR również nie zainterweniował. Po zakończonym spotkaniu olbrzymie pretensje miał Hansi Flick oraz piłkarze Barcelony. Władze klubu złożyły natomiast oficjalny protest wobec sędziowskich decyzji. „Klub zażądał wszczęcia dochodzenia, dostępu do komunikacji sędziowskiej oraz, w razie potrzeby, oficjalnego przyznania się do popełnionych błędów i podjęcia odpowiednich działań” – tak brzmiał fragment jej oświadczenia.

UEFA we wtorek opublikowała odpowiedź na skargę Barcelony. Wprost broni decyzji sędziego, uważając działania klubu za „nie do przyjęcia”.

„Po pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów UEFA, rozegranym w środę 8 kwietnia 2026 r. pomiędzy FC Barceloną a Atlético Madryt, klub FC Barcelona złożył protest dotyczący decyzji sędziego. 13 kwietnia 2026 r. Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA uznała ten protest za nie do przyjęcia.” – tak brzmi treść komunikatu UEFA.