Nottingham Forest – FC Porto: to wyjściowe jedenastki obu ekip

W pierwszym meczu, rozgrywanym na Estadio do Dragao, padł remis 1:1. W 11. minucie prowadzenie FC Porto dał William Gomes, natomiast wyrównanie Nottingham Forest zapewnił… Martim Fernandes. Obrońca gospodarzy zanotował samobójcze trafienie. Strzelec gola dla Smoków znalazł się w podstawowym składzie na rewanż, natomiast defensor jest kontuzjowany.

Francesco Farioli postanowił wystawić tylko jednego Polaka w wyjściowej jedenastce na starcia na City Ground. Od pierwszych minut na boisku pojawi się Jan Bednarek, który stworzy duet stoperów z legendarnym Thiago Silvą. Z kolei Jakub Kiwior rozpocznie ten pojedynek na ławce rezerwowych. 26-latek przed tygodniem nie wszedł na murawę. Oskar Pietuszewski, trzeci z Biało-Czerwonych, nie został zgłoszony do rozgrywek.

Nottingham Forest: Stefan Ortega – Neco Williams, Murillo, Jair Cunha, Ola Aina – Nicolas Dominguez, Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangare – Dan Ndoye, Chris Wood, Omari Hutchinson

FC Porto: Diogo Costa – Zaidu, Jan Bednarek, Thiago Silva, Alberto Costa – Gabri Veiga, Pablo Rosario, Seko Fofana – Borja Sainz, Terem Moffi, William Gomes