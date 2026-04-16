Farioli nie zaskoczył ws. Polaków. Tak Porto powalczy o półfinał LE

20:05, 16. kwietnia 2026 20:55, 16. kwietnia 2026
Michał Stompór Źródło:  Nottingham Forest, FC Porto

Nottingham Forest - FC Porto to rewanżowe spotkanie w ćwierćfinale Ligi Europy. Poznaliśmy oficjalne składy na mecz na City Ground.

Na zdjęciu: Jan Bednarek

Nottingham Forest – FC Porto: to wyjściowe jedenastki obu ekip

W pierwszym meczu, rozgrywanym na Estadio do Dragao, padł remis 1:1. W 11. minucie prowadzenie FC Porto dał William Gomes, natomiast wyrównanie Nottingham Forest zapewnił… Martim Fernandes. Obrońca gospodarzy zanotował samobójcze trafienie. Strzelec gola dla Smoków znalazł się w podstawowym składzie na rewanż, natomiast defensor jest kontuzjowany.

Francesco Farioli postanowił wystawić tylko jednego Polaka w wyjściowej jedenastce na starcia na City Ground. Od pierwszych minut na boisku pojawi się Jan Bednarek, który stworzy duet stoperów z legendarnym Thiago Silvą. Z kolei Jakub Kiwior rozpocznie ten pojedynek na ławce rezerwowych. 26-latek przed tygodniem nie wszedł na murawę. Oskar Pietuszewski, trzeci z Biało-Czerwonych, nie został zgłoszony do rozgrywek.

Nottingham Forest: Stefan Ortega – Neco Williams, Murillo, Jair Cunha, Ola Aina – Nicolas Dominguez, Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangare – Dan Ndoye, Chris Wood, Omari Hutchinson

FC Porto: Diogo Costa – Zaidu, Jan Bednarek, Thiago Silva, Alberto Costa – Gabri Veiga, Pablo Rosario, Seko Fofana – Borja Sainz, Terem Moffi, William Gomes

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości