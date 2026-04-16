Real Madryt powinien sprzedać wielką gwiazdę. To byłby szok

Vinicius znalazł się pod ostrzałem po porażce Realu Madryt z Bayernem Monachium. Mocno ocenił go Santi Canizares, który zasugerował nawet sprzedaż skrzydłowego.

Santi Canizares ostro o Viniciusie

Po odpadnięciu Realu Madryt z Ligi Mistrzów jednym z tematów stała się forma Viniciusa. Brazylijczyka ocenił Santi Canizares, który zabrał głos w programie Movistar. Były bramkarz nie krył rozczarowania postawą zawodnika. To była jego ocena, a nie informacja o planach klubu, ale padły bardzo mocne słowa.

– Dla mnie od dwóch lat nie daje Realowi Madryt poziomu, jaki wynika z jego kontraktu i jego statusu. Do tego jest zamieszany w wiele sytuacji, które nie budują wizerunku Realu Madryt – stwierdził Canizares.

Vinicius powinien zostać sprzedany

Canizares zaznaczył jednocześnie, że sprzedaż takiego piłkarza nie jest prostą sprawą. Najpierw musiałaby pojawić się oferta, która rzeczywiście odpowiadałaby oczekiwaniom Realu.

– Bardzo łatwo powiedzieć, że tego piłkarza trzeba sprzedać. Można to zrobić tylko wtedy, gdy ktoś naprawdę chce go kupić – powiedział były reprezentant Hiszpanii.

Chwilę później poszedł jednak dalej i jasno określił swoje stanowisko.

– Przy dobrej ofercie, moim zdaniem, sprzedałbym go – dodał Canizares.

To na razie tylko komentarz po bolesnej porażce z Bayernem, ale sam fakt, że takie słowa padły pod adresem Viniciusa, pokazuje skalę rozczarowania po stronie Realu Madryt.