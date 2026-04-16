Barcelona zaoferowała nowy kontrakt. Lewandowski podjął decyzję

Lewandowski nie jest przekonany do propozycji Barcelony
Robert Lewandowski wraz z końcem sezonu kończy swój kontrakt z FC Barceloną. Nie jest tajemnicą, że kwestia jego pozostania w klubie rozpala wielkie emocje wśród kibiców zarówno w Polsce, jak i Hiszpanii. Wszyscy zastanawiają się bowiem, co dalej z karierą kapitana reprezentacji Polski. Cały czas bowiem spekuluje się o zainteresowaniu klubów m.in. z Włoch oraz MLS.
Niemniej kilka dni temu media obiegła informacja, że Barcelona zaoferowała Robertowi Lewandowskiemu nowy kontrakt. Miałby on obowiązywać przez kolejny sezon, ale wiązałby się ze znaczącą obniżką wynagrodzenia. Spekulowano nawet o połowie obecnego wynagrodzenia. Teraz z kolei poinformowano o decyzji napastnika.
Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Robert Lewandowski nie widzi powodu, aby rezygnować ze znacznej części swojego obecnego wynagrodzenia i nie jest przekonany do propozycji Barcelony.
W tym sezonie Robert Lewandowski do tej pory rozegrał w sumie 40 spotkań, w których zdobył 17 goli oraz zanotował trzy asysty. Łącznie 37-letni napastnik dla Dumy Katalonii ma 187 występów i blisko 120 goli. Taki wynik czyni go jednym z najlepszych strzelców klubu w historii, choć do najlepszych wciąż mu daleko. Serwis „Transfermarkt” wycenia kapitana reprezentacji Polski aktualnie na osiem milionów euro.
