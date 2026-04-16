Barcelona zaoferowała nowy kontrakt. Lewandowski podjął decyzję

Barcelona zaoferowała ostatnio Robertowi Lewandowskiemu przedłużenie kontrakt o krok ze znaczną obniżką pensji. Polak nie widzi powodu, aby rezygnować z wynagrodzenia, o czym poinformował Fabrizio Romano.

Robert Lewandowski

Lewandowski nie jest przekonany do propozycji Barcelony

Robert Lewandowski wraz z końcem sezonu kończy swój kontrakt z FC Barceloną. Nie jest tajemnicą, że kwestia jego pozostania w klubie rozpala wielkie emocje wśród kibiców zarówno w Polsce, jak i Hiszpanii. Wszyscy zastanawiają się bowiem, co dalej z karierą kapitana reprezentacji Polski. Cały czas bowiem spekuluje się o zainteresowaniu klubów m.in. z Włoch oraz MLS.

Niemniej kilka dni temu media obiegła informacja, że Barcelona zaoferowała Robertowi Lewandowskiemu nowy kontrakt. Miałby on obowiązywać przez kolejny sezon, ale wiązałby się ze znaczącą obniżką wynagrodzenia. Spekulowano nawet o połowie obecnego wynagrodzenia. Teraz z kolei poinformowano o decyzji napastnika.

Jeśli Robert Lewandowski chce trafić do Seria A będzie musiał pójść na finansowe ustępstwa, o co FC Barcelona już go poprosiła, proponując mu znaczną obniżkę wynagrodzenia. Blaugrana zaproponowała mu przedłużenie kontraktu na kolejny rok na mniej korzystnych warunkach… — BarcaInfo (@_BarcaInfo) April 16, 2026

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Robert Lewandowski nie widzi powodu, aby rezygnować ze znacznej części swojego obecnego wynagrodzenia i nie jest przekonany do propozycji Barcelony.

W tym sezonie Robert Lewandowski do tej pory rozegrał w sumie 40 spotkań, w których zdobył 17 goli oraz zanotował trzy asysty. Łącznie 37-letni napastnik dla Dumy Katalonii ma 187 występów i blisko 120 goli. Taki wynik czyni go jednym z najlepszych strzelców klubu w historii, choć do najlepszych wciąż mu daleko. Serwis „Transfermarkt” wycenia kapitana reprezentacji Polski aktualnie na osiem milionów euro.

Zobacz także: Barcelona jest już z nim dogadana. Wielki transfer na horyzoncie