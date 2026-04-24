Lewandowski wskazał faworyta w LM. Nie ma wątpliwości

Robert Lewandowski wskazał faworyta do wygrania Ligi Mistrzów. Uważa, że będzie to zwycięzca półfinałowego starcia pomiędzy PSG a Bayernem Monachium.

Robert Lewandowski liczył, że wspólnie z Barceloną sięgnie w tym sezonie po Ligę Mistrzów. Blaugrana zakończyła jednak przygodę w tych rozgrywkach na ćwierćfinale, gdzie lepsze okazało się Atletico Madryt. W grze o trofeum pozostały już cztery ekipy – w półfinale Paris Saint-Germain zagra z Bayernem Monachium, a pogromcy Barcelony zmierzą się z Arsenalem.

W czwartek Lewandowski był gościem na streamie youtubera Łatwoganga, który prowadzi zbiórkę pieniędzy na leczenie dzieci chorych na nowotwory. Został wypytany o wiele rzeczy, między innymi o swoją przyszłość klubową oraz reprezentacyjną. Wskazał również faworyta do wygrania tej edycji Ligi Mistrzów. Bez większego namysłu postawił na PSG lub Bayern.

– PSG albo Bayern. Patrząc, jaką grają piłkę, to wygrany tej pary moim zdaniem wygra LM – odpowiedział gwiazdor Barcelony.

Faktycznie gra obu tych ekip w obecnym sezonie może imponować. Przez długi czas zachwycał również Arsenal, ale ostatnie miesiące są już znacznie gorsze. Zespół Mikela Artety stracił prowadzenie w rozgrywkach Premier League, choć w Lidze Mistrzów nie został jeszcze ani razu pokonany. Warto mieć jednak na uwadze, że w fazie pucharowej nie mierzył się z przesadnie jakościowymi rywalami. Do tej pory ograł w dwumeczach Sporting oraz Bayer Leverkusen.