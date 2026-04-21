Flick wskazał swoje piłkarskie marzenie. To jego cel z Barceloną

Barcelona najprawdopodobniej zdobędzie w tym sezonie mistrzostwo Hiszpanii, choć jej celem była też Liga Mistrzów. Hansi Flick przyznaje, że to jego największe piłkarskie marzenie.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick marzy o Lidze Mistrzów z Barceloną

Barcelona zmierza pewnym krokiem po mistrzostwo Hiszpanii. Ma dziewięć punktów przewagi nad Realem Madryt i nawet w przypadku porażki w ligowym El Clasico, nie powinna już wypuścić z rąk tytułu.

Nie będzie to jednak w pełni satysfakcjonujący sezon, bowiem klub celował również w triumf w Lidze Mistrzów. W tych rozgrywkach zakończył swoją przygodę na ćwierćfinale i przegranym dwumeczu z Atletico Madryt. Blaugrana była faworytem tej rywalizacji, ale w obu spotkaniach kończyła w osłabieniu po czerwonych kartkach dla obrońców, co znacząco skomplikowało walkę o korzystny wynik.

To drugi sezon z rzędu, gdzie Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka jest o krok od wielkiego finału, ale ostatecznie się tam nie znajduje. Niemiec przyznaje, że jego największym piłkarskim marzeniem jest wygranie Ligi Mistrzów właśnie z Dumą Katalonii. Będzie do tego dążył w kolejnej kampanii.

– Dla mnie to wielkie marzenie. Jedną z dwóch najważniejszych rzeczy w piłce jest Liga Mistrzów. Mamy fantastyczną drużynę na kolejne lata. To młody zespół z ogromnym potencjałem. (…) Klub tym żyje, a dla wszystkich kibiców marzeniem również jest wygranie Ligi Mistrzów. W przyszłym sezonie spróbujemy znów to zrobić i miejmy nadzieję, że tym razem się uda – wyjaśnił szkoleniowiec Barcelony.