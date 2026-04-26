Estrela – Porto: składy na mecz. Wiemy, co z polskim trio

Estrela - FC Porto: oficjalne składy na mecz. W 31. kolejce ligi portugalskiej Smoki zagrają wyjazdowe starcie. Od pierwszych minut zobaczymy na boisku Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego.

FC Porto jest dwa mecze od pierwszego od czterech lat mistrzostwa Portugalii. W dodatku osiągnie to z trzema Polakami w składzie. Od początku sezonu kluczowymi zawodnikami Smoków są Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Zimą dołączył do nich jeszcze Oskar Pietuszewski.

W niedzielę (26 kwietnia) podopieczni Francesco Farioliego zmierzą się na wyjeździe z Estrelą, czyli 15. drużyną ligowej tabeli. Goście będą zdecydowanym faworytem, ale mimo spotkania z niżej notowanym zespołem, włoski taktyk postawił na najmocniejszy możliwy skład.

Od początku w wyjściowej jedenastce będziemy oglądać trzech reprezentantów Polski. Tradycyjnie w roli środkowego obrońcy wystąpi Jan Bednarek. Na lewej stronie defensywy zagra Jakub Kiwior, a na skrzydle po lewej stronie biegać będzie Oskar Pietuszewski. W składzie zabrakło Alana Vareli, czyli ważnego pomocnika, który pauzuje ze względu na czerwoną kartkę. Nie ma także kontuzjowanych Luuka de Jonga, Samu, Neuhena Pereza i Zaidu.

Jeśli Porto wygra starcie z Estrelą, będzie mieć 82 punkty, a więc o 7 oczek więcej niż druga Benfica. Trzeci w tabeli Sporting ma 71 punktów, ale rozegrali dopiero 29 meczów. Tytuł jest więc na wyciągnięcie ręki, a oficjalnie mogą być mistrzem już za tydzień.

Oficjalne składy na mecz Estrela – FC Porto:

Estrela: Ribeiro – Scholze, Leković, Otavio, Langa – Jansson, Doue, Robinho – Stoica, Pinho, Marcus

Porto: D. Costa – A. Costa, Silva, Bednarek, Kiwior – Pablo, Froholdt, Veiga – Pepe, Gul, Pietuszewski