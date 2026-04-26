Nieprawdopodobny start ligowego klasyku! Piękny gol przy Bułgarskiej [WIDEO]

Lech Poznań już w 3. minucie meczu z Legią Warszawa otworzył wynik. Dokładnie uczynił to Ali Gholizadeh pięknym strzałem z okolic szesnastego metra od bramki gości.

Świetne otwarcie Lecha Poznań, Gholizadeh pokonał bramkarza

Absolutnym hitem tej kolejki PKO Ekstraklasy jest rywalizacja pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa. Ligowy klasyk, który przez lata przyzwyczaił do rywalizacji na najwyższym poziomie, tym razem łączy drużyny na dwóch innych biegunach tabeli.

Niemniej od pierwszej minuty rywalizacji przy Bułgarskiej dało się odczuć świetną atmosferę, w czym zresztą pomógł szybko strzelony gol. Już w 3. minucie rywalizacji piłkę do siatki skierował bowiem Ali Gholizadeh. Gwiazdor Lecha Poznań świetnym uderzeniem z okolic szesnastego metra od bramki Legii Warszawa pokonał bramkarza gości i wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Warto jednak w tym przypadku docenić całą akcję Kolejorza, który szybko potrafił wymienić kilka podań i zaskoczyć rywala.

𝐀𝐋𝐈 𝐆𝐇𝐎𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐄𝐇! 🚀 𝐂𝐔𝐃𝐎𝐖𝐍𝐀 𝐀𝐊𝐂𝐉𝐀 𝐋𝐄𝐂𝐇𝐀! 𝐂𝐔𝐃𝐎𝐖𝐍𝐘 𝐆𝐎𝐋! 😍



Kolejorz prowadzi z Legią już od 3. minuty!



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/VJy9VYUBTt — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 26, 2026

Ali Gholizadeh w tym sezonie na koncie ma już sześć goli oraz cztery asysty w 27 rozegranych meczach. Szczególnie w ostatnich tygodniach forma Irańczyka jest bardzo dobra, a jego wartość dla gry całego zespołu absolutnie bezcenna. Serwis „Transfermarkt” wycenia 30-letniego ofensywnego pomocnik na dwa miliony euro. Po sezonie wygasa jednak jego kontrakt z Kolejorzem.

