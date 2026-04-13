Atletico – Barcelona: Wiadomo, czy Lewandowski zagra w rewanżu

Atletico Madryt - FC Barcelona: przewidywane składy. We wtorek wieczorem dojdzie do rewanżowego starcia w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Wiadomo, czy Robert Lewandowski zagra od początku.

FC Barcelona celowała przed startem sezonu w triumf w Lidze Mistrzów. Rok temu byli blisko finału, ale z rozgrywek po szalonym dwumeczu w półfinale wyrzucił ich Inter Mediolan. Teraz mogą odpaść jeszcze wcześniej. Jeśli nie odrobią strat z pierwszego meczu z Atletico Madryt (0:2), pożegnają się z elitarnymi rozgrywkami na etapie ćwierćfinału.

Z perspektywy polskiego kibica najważniejszy jest wątek Roberta Lewandowskiego. W pierwszym spotkaniu reprezentant Polski zaczął od początku, ale w przerwie zszedł z boiska, co miało związek z czerwoną kartką Pau Cubarsiego w 44. minucie. Podobny los spotkał Pedriego, którego na boisku zastąpił Gavi. Cadena SER twierdzi, że w rewanżu Polak znowu wyjdzie w pierwszym składzie.

Ofensywne trio obok Lewandowskiego ma uzupełnić podobnie jak tydzień temu Lamine Yamal i Marcus Rashford. Zmiana nastapi także w środku pola, ponieważ do Daniego Olmo i Pedriego dołączy Frenkie De Jong. O występie Holendra media pisał od kilku dni. W obronie dojdzie do jednej zmiany wymuszonej czerwoną kartką. Za Cubarsiego ma zagrać Ronald Araujo.

Drobnej korekty w składzie dokona także Diego Simeone. W przypadku Atletico Madryt mówimy jednak o jednej zmianie. W obronie za Davida Hancko ma wystąpić od początku Clement Lenglet, czyli co ciekawe, były piłkarz Blaugrany. Reszta składu pozostanie bez zmian.

Przewidywane składy na mecz Atletico Madryt – FC Barcelona wg. Cadena SER:

Atletico: Musso – Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke, Lookman – Alvarez, Lookman

Barcelona: J. Garcia – Kounde, Araujo, Martin, Cancelo – De Jong, Pedri, Olmo – Yamal, Lewandowski, Rashford