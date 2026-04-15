Flick wskazał cel Barcelony po odpadnięciu z Ligi Mistrzów

07:18, 15. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
FC Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów, przegrywając dwumecz z Atletico Madryt. Hansi Flick nie ukrywał rozczarowania. Zaznaczył jednak, że teraz ich celem jest zwycięstwo w La Liga.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona chce jak najszybciej przypieczętować mistrzostwo La Liga

FC Barcelona marzyła o triumfie w Lidze Mistrzów, ale musi odłożyć marzenia na półkę. W ćwierćfinale lepsze w dwumeczu okazało się Atletico Madryt. Mimo zwycięstwa Blaugrany w rewanżu to podopieczni Diego Simeone cieszyli się z awansu do. Warto dodać, że to drugie rozgrywki w tym sezonie, z których Katalończycy zostali wyrzuceni przez ekipę ze stolicy Hiszpanii. Wcześniej odpadli z Pucharu Króla.

Hansi Flick na konferencji prasowej nie ukrywał rozczarowania. Jego zdaniem Barcelona zasłużyła na awans do półfinału. Podkreślał, że zagrali fantastyczny mecz i jest dumny z zawodników, ale zabrakło im szczęścia.

Zagraliśmy fantastyczny mecz, mimo że graliśmy z jednym zawodnikiem mniej. Naprawdę to doceniam, ale nie mieliśmy szczęścia – mówił Hansi Flick, cytowany przez AS.

Mieliśmy wiele okazji, zwłaszcza w pierwszej połowie. Mogliśmy strzelić trzeciego gola, ale ostatecznie straciliśmy bramkę. Myślę, że zasłużyliśmy na awans do półfinału, ale musimy zaakceptować wynik. Rozegraliśmy świetny mecz. Jestem dumny z moich zawodników – dodał.

Flick nie ukrywał, że teraz Barcelona skupi się na jak najszybszym przypieczętowaniu mistrzostwa Hiszpanii. W końcówce sezonu wypracowali 9 punktów przewagi nad Realem Madryt. Obrona tytułu wydaje się więc jedynie kwestią czasu.

Następnym krokiem jest zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Jesteśmy na dobrej drodze. Musimy pokazać odpowiednią mentalność i grać zespołowo. Wszyscy są rozczarowani, bo triumf w Lidze Mistrzów był naszym marzeniem, ale jesteśmy młodą drużyną i wciąż się rozwijamy – podkreślił trener FC Barcelony

