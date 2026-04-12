Barcelona musi pokonać Atletico. Taki plan ma Flick na rewanż

FC Barcelona musi dokonać remontady, jeśli chce zagrać w półfinale Ligi Mistrzów. Mundo Deportivo zdradza plan, jaki na rewanż z Atletico Madryt wymyślił Hansi Flick. Kluczowi będą dwaj piłkarze.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick ma plan, jak Barcelona może pokonać Atletico w rewanżu

FC Barcelona przegrała pierwszy mecz z Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów (0:2). Podopieczni Hansiego Flicka muszą w rewanżu odrobić różnicę dwóch goli, co nie będzie łatwym zadaniem. Przede wszystkim chodzi o fakt, że spotkanie odbędzie się w stolicy Hiszpanii. Na dodatek Blaugrana musi poradzić sobie bez kluczowego zawodnika, jakim jest Raphinha. Brazylijczyk leczy kontuzję.

Hiszpańska prasa ujawniła, jaki plan na rewanż ma Hansi Flick. Według dziennikarza Fernando Polo z Mundo Deportivo kluczowi będą dwaj piłkarze. Chodzi o Pedriego oraz Frenkiego De Jonga, którzy mają zagrać od początku spotkania w środku pola. Szkoleniowiec liczy, że będą w stanie dodać większej jakości w ataku oraz zdominują środek pola.

– Plan zakłada, że Pedri i Frenkie de Jong wyjdą razem w pierwszym składzie we wtorek, w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko Atletico Madryt. Przy braku tak ważnego zawodnika jak Raphinha, który pauzuje z powodu kontuzji, podtrzymanie nadziei na remontadę w dużej mierze zależą od Pedriego i De Jonga. Muszą być w stanie kontrolować grę i nadać Barcelonie większą jakość w ataku – czytamy na łamach Mundo Deportivo.

Katalończycy pod wodzą Hansiego Flicka najdalej w Lidze Mistrzów dotarli do półfinału. W poprzednim sezonie z marzeń o finale odarł ich Inter Mediolan, wygrywając szalony dwumecz dopiero po dogrywce (3:3 i 4:3).