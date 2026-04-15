Raphinha może zostać zawieszony przez UEFA! Podobną karę dostał Neymar

Raphinha może zostać zawieszony przez UEFA w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów. Mundo Deportivo informuje o zawieszeniu na maksymalnie 3 mecze. W przeszłości identyczną karę dostał Neymar.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha podzieli los Neymara?! UEFA rozważa zawieszenie

FC Barcelona wygrała z Atletico Madryt (2:1), ale ostatecznie w dwumeczu wynik był na korzyść Los Colchoneros. W efekcie Katalończycy pożegnali się z Ligą Mistrzów na etapie ćwierćfinału. Po meczu dużo do powiedzenia na temat pracy sędziego miał Raphinha. „Dla mnie to była kradzież. […] Uważam, że sędziowanie było bardzo słabe” – grzmiał rozgoryczony piłkarz.

Tak odważne wypowiedzi Brazylijczyka z pewnością zainteresują odpowiednie organy. UEFA może zdecydować się na zawieszenie zawodnika, który naruszył regulamin. Każde zachowanie, które naraża wizerunek piłki nożnej lub obraźliwe wypowiedzi podlegają karze z art. 11 regulaminu europejskiej federacji piłkarskiej. Mundo Deportivo pisze o maksymalnie trzech meczach zawieszenia. Podobną historię przeżył Neymar, który w 2019 roku na tej podstawie został zawieszony przez UEFA na trzy spotkania.

Z racji tego, że Blaugrana odpadła z Ligi Mistrzów, ewentualna kara weszłaby w życie dopiero w sezonie 2026/2027. Oznaczałoby to, że Raphinha nie mógłby zagrać w pierwszych trzech meczach fazy ligowej. Przypomnijmy, że 29-latek nie wystąpił ani w pierwszym starciu, ani w rewanżu z Atletico. Skrzydłowy jest obecnie kontuzjowany, ale był obecny na stadionie, żeby wspierać drużynę.

W tym sezonie uzbierał łącznie 31 meczów, w których zdobył 19 goli i zanotował 8 asyst.