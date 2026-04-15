Real Madryt zagra na wyjeździe z Bayernem Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Alvaro Arbeloa ptzygotował niespodziankę w wyjściowej jedenastce. Oto przewidywane składy na mecz Bayern - Real.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Pitarch w wyjściowym składzie Realu Madryt na mecz z Bayernem

Real Madryt marzy o zwycięstwie w Lidze Mistrzów po raz 16. w historii. Żeby tego dokonać, muszą najpierw odwrócić losy dwumeczu z Bayernem Monachium w ćwierćfinale. Pierwsze spotkanie przegrali przed własną publicznością (1:2). Fantastycznie zagrał wtedy Manuel Neuer, który został wybrany piłkarzem meczu. Bramkarz wręcz zamurował bramkę, przez co Królewscy byli bezradni.

W porównaniu do tamtego spotkania Real Madryt wyjdzie w nieco innym składzie. Tak przynajmniej sugeruje serwis Cope. Ich zdaniem Alvaro Arbeloa dokona aż czterech zmian. W obronie za Huijsena i Carrerasa mają wystąpić Eder Militao oraz Ferland Mendy. Z kolei w środku pola nieobecni będą Aurelien Tchouameni i Arda Guler. Ich miejsce zajmą Brahim Diaz i Jude Bellingham.

Dla porównania Bayern Monachium ma wystąpić w niezmienionym ustawieniu. Vincent Kompany powinien postawić na tych samych zawodników od pierwszej minuty, którzy rozpoczynali starcie na Bernabeu przed tygodniem.

Przewidywane składy na mecz Bayern Monachium – Real Madryt:

Bayern: Neuer – Stanisić, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlović – Olise, Gnabry, Diaz – Kane

Real: Łunin – Trent, Militao, Rudiger, Mendy – Brahim, Valverde, Pitarch, Bellingham – Vinicius, Mbappe

Początek meczu Bayern Monachium – Real Madryt na Allianz Arena w środę (15 kwietnia) o godzinie 21:00.