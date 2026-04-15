Pitarch w wyjściowym składzie Realu Madryt na mecz z Bayernem
Real Madryt marzy o zwycięstwie w Lidze Mistrzów po raz 16. w historii. Żeby tego dokonać, muszą najpierw odwrócić losy dwumeczu z Bayernem Monachium w ćwierćfinale. Pierwsze spotkanie przegrali przed własną publicznością (1:2). Fantastycznie zagrał wtedy Manuel Neuer, który został wybrany piłkarzem meczu. Bramkarz wręcz zamurował bramkę, przez co Królewscy byli bezradni.
W porównaniu do tamtego spotkania Real Madryt wyjdzie w nieco innym składzie. Tak przynajmniej sugeruje serwis Cope. Ich zdaniem Alvaro Arbeloa dokona aż czterech zmian. W obronie za Huijsena i Carrerasa mają wystąpić Eder Militao oraz Ferland Mendy. Z kolei w środku pola nieobecni będą Aurelien Tchouameni i Arda Guler. Ich miejsce zajmą Brahim Diaz i Jude Bellingham.
Dla porównania Bayern Monachium ma wystąpić w niezmienionym ustawieniu. Vincent Kompany powinien postawić na tych samych zawodników od pierwszej minuty, którzy rozpoczynali starcie na Bernabeu przed tygodniem.
Przewidywane składy na mecz Bayern Monachium – Real Madryt:
Bayern: Neuer – Stanisić, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlović – Olise, Gnabry, Diaz – Kane
Real: Łunin – Trent, Militao, Rudiger, Mendy – Brahim, Valverde, Pitarch, Bellingham – Vinicius, Mbappe
Początek meczu Bayern Monachium – Real Madryt na Allianz Arena w środę (15 kwietnia) o godzinie 21:00.