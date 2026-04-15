Arbeloa zdradził plan na Bayern. To zapewni Realowi zwycięstwo

Real Madryt będzie musiał odrobić stratę do Bayernu Monachium, grając na wyjeździe. Alvaro Arbeloa mimo to wierzy w awans do półfinału. Ujawnił, jak muszą zagrać, żeby wygrać.

Real Madryt musi wznieść się na wyżyny, żeby pokonać Bayern

Real Madryt może mówić o wielkim pechu w kontekście pierwszego spotkania. Bayern Monachium wygrał na Bernabeu (2:1), a zawodnikiem meczu został wybrany Manuel Neuer. Niemiecki bramkarz grał niesamowicie, powstrzymując prawie każdy atak Królewskich. Choć w rewanżu muszą odrobić tylko jedną bramkę, zagrają na wyjeździe, więc nie będzie to łatwe zadanie.

Alvaro Arbeloa mimo wszystko wierzy, że Real Madryt jest w stanie odwrócić losy dwumeczu. Potencjalnego awansu nie rozpatruje w kontekście cudu. Podkreśla, że Los Blancos wygrywali Ligę Mistrzów 15 razy i wiedzą, jak wychodzić z opresji. Uważa jednak, że zwycięstwo będzie możliwe tylko wtedy, jeśli zagrają mecz na najwyższym poziomie pod każdym względem.

– Jesteśmy przekonani, że możemy to zrobić. Dlaczego wierzę w zwycięstwo? Jesteśmy Realem Madryt, dlatego. Jesteśmy klubem, który w przeszłości 15 razy wygrał Ligę Mistrzów – mówił Alvaro Arbeloa na konferencji prasowej.

– Jeśli chcemy wygrać, musimy być na najwyższym poziomie pod każdym aspektem. Indywidualnie, zespołowo, emocjonalnie, fizycznie, mentalnie, technicznie i taktycznie. Wszędzie – podkreślał trener Realu Madryt.

– Bayern ma absolutną pewność, że nas pokona, więc musimy pokazać im, kim jesteśmy. Czy zwycięstwo będzie cudem? Absolutnie nie. W pierwszym spotkaniu ich bramkarz był zawodnikiem meczu. Nikt nie byłby zaskoczony, gdybyśmy wygrali, więc dlaczego wygrana w rewanżu miałaby być cudem? – dodał.

– Musimy wykorzystywać nasze szanse. To jedna z najważniejszych rzeczy. Musimy strzelić gola – powiedział Hiszpan.