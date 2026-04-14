PSG z awansem do półfinału
Paris Saint-Germain przystępowało do rywalizacji z Liverpoolem z jasnym celem, aby postawić kropkę nad „i” przy awansie giganta Ligue 1 do półfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym starciu między zespołami Paryżanie wygrali różnicą dwóch trafień (2:0). The Reds liczyli jednak na odrobienie strat.
W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji wielu postronnych obserwatorów mogło spodziewać się ofensywnego oblicza od pierwszej minuty w wykonaniu Liverpoolu. Taka sytuacja nie miała jednak miejsca. Tak naprawdę przez pół godziny obie ekipy grały bardzo ostrożnie. Pierwsza warta odnotowania sytuacja miała miejsce w 32. minucie. Przed szansą zdobycia bramki stanął Virgil van Dijk. Ostatecznie jednak próba Holendra nie była skuteczna.
Po zmianie stron na gola trzeba było czekać do 73. minuty. Wówczas w roli głównej wystąpił Ousmane Dembele. Francuz wykorzystał podanie od Chwiczy Kwaracchelii i wyprowadził drużynę na prowadzenie. W doliczonym czasie dołożył jeszcze jednego gola. Do końca zawodów wynik już się nie zmienił i spokojny awans do kolejnej fazy rozgrywek wywalczył zespół Luisa Enrique.
PSG w kolejnej fazie elitarnych rozgrywek zmierzy się z lepszym z pary Real Madryt – Bayern Monachium. W pierwszej batalii między drużynami górą byli Bawarczycy (2:1). Tymczasem już w najbliższy weekend ekipa z Premier League zagra na wyjeździe z Evertonem. PSG czeka natomiast konfrontacja z Olympique Lyon.
Liverpool – Paris Saint-Germain 0:2 (0:0)
0:1 Ousmane Dembele 72′
0:2 Ousmane Dembele 90+1′
Awans: Paris Saint-Germain.