Paris Saint-Germain przypieczętowało awans do półfinału Ligi Mistrzów, pokonując Liverpool po spokojnym i cierpliwym meczu. O wszystkim przesądził jeden moment po przerwie.

PSG z awansem do półfinału

Paris Saint-Germain przystępowało do rywalizacji z Liverpoolem z jasnym celem, aby postawić kropkę nad „i” przy awansie giganta Ligue 1 do półfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym starciu między zespołami Paryżanie wygrali różnicą dwóch trafień (2:0). The Reds liczyli jednak na odrobienie strat.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji wielu postronnych obserwatorów mogło spodziewać się ofensywnego oblicza od pierwszej minuty w wykonaniu Liverpoolu. Taka sytuacja nie miała jednak miejsca. Tak naprawdę przez pół godziny obie ekipy grały bardzo ostrożnie. Pierwsza warta odnotowania sytuacja miała miejsce w 32. minucie. Przed szansą zdobycia bramki stanął Virgil van Dijk. Ostatecznie jednak próba Holendra nie była skuteczna.

Po zmianie stron na gola trzeba było czekać do 73. minuty. Wówczas w roli głównej wystąpił Ousmane Dembele. Francuz wykorzystał podanie od Chwiczy Kwaracchelii i wyprowadził drużynę na prowadzenie. W doliczonym czasie dołożył jeszcze jednego gola. Do końca zawodów wynik już się nie zmienił i spokojny awans do kolejnej fazy rozgrywek wywalczył zespół Luisa Enrique.

PSG w kolejnej fazie elitarnych rozgrywek zmierzy się z lepszym z pary Real Madryt – Bayern Monachium. W pierwszej batalii między drużynami górą byli Bawarczycy (2:1). Tymczasem już w najbliższy weekend ekipa z Premier League zagra na wyjeździe z Evertonem. PSG czeka natomiast konfrontacja z Olympique Lyon.

Liverpool – Paris Saint-Germain 0:2 (0:0)

0:1 Ousmane Dembele 72′

0:2 Ousmane Dembele 90+1′

Awans: Paris Saint-Germain.