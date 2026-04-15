Barcelona powinna go sprowadzić. „Materiał na gwiazdę”

FC Barcelona szuka nowej dziewiątki. Dwóch kandydatów to piłkarze Atletico Madryt, czyli Alexander Sorloth i Julian Alvarez. Na kanale Meczyki.pl Sebastian Chabiniak zasugerował, że Katalończycy powinni sprowadzić Argentyńczyka, ponieważ to materiał na gwiazdę.

FC Barcelona powinna kupić Juliana Alvareza

FC Barcelona po czterech udanych latach z Robertem Lewandowskim na pozycji numer dziewięć, podjęła decyzję, że potrzebny jest nowy napastnik. Zbiega się to w czasie z momentem, gdy umowa reprezentanta Polski dobiega końca. Jego przyszłość to wciąż duży znak zapytania. Co prawda, ma dostać ofertę przedłużenia kontraktu, ale 37-latek zmienił nastawienie i nie traktuje Blaugrany priorytetowo.

W stolicy Katalonii muszą więc znaleźć następcę Roberta Lewandowskiego. Kandydatów przewinęło się już co najmniej kilku, ale jeden z nich szczególnie jest pożądany przez kibiców. Mowa o Julianie Alvarezie, czyli piłkarzu Atletico Madryt. Sebastian Chabiniak na kanale Meczyki.pl zasugerował, że Barcelona powinna go sprowadzić, ponieważ to materiał na gwiazdę. Transfer napastnika pokroju Alexandra Sorlotha, który również ma być brany pod uwagę, nie zrobi na nikim wrażenia.

– Na nikim nie zrobi wrażenia Sorløth przechodzący do Barcelony. Jeżeli już kogoś brać z Atletico, to Juliana Alvareza, bo to jest materiał na gwiazdę. (…) Na rynku jest mało dziewiątek, które cokolwiek gwarantują – to działa na korzyść Roberta Lewandowskiego. Pytanie jednak, co jeszcze gwarantuje Lewy – powiedział Sebastian Chabiniak, cytowany przez Meczyki.pl.

Julian Alvarez gra w Hiszpanii od sierpnia 2024 roku. Wcześniej był związany z Manchesterem City. Dla Atletico zdobył w tym sezonie 18 bramek i zaliczył 9 asyst w 46 meczach. Problemem w transferze może jednak okazać się kwota transakcji. Mistrz Świata wyceniany jest na 90 milionów euro.