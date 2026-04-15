Slot podsumował porażkę Liverpoolu. Pociesza kibiców i widzi pozytywy

Arne Slot po porażce Liverpoolu z PSG nie ukrywał rozczarowania, ale nie zamierzał też wszczynać alarmu. Szkoleniowiec The Reds podkreślił, że jego zespół zrobił postęp względem pierwszego meczu i ma przed sobą dobrą przyszłość.

Slot widzi postęp mimo odpadnięcia

Liverpool przegrał z Paris Saint-Germain 0:2 na Anfield i po dwumeczu pożegnał się z Ligą Mistrzów. Mimo niekorzystnego wyniku Arne Slot po końcowym gwizdku zwracał uwagę nie tylko na sam rezultat, ale też na to, jak jego drużyna wyglądała na tle aktualnego triumfatora Champions League.

– Myślę, że zrobiliśmy duży postęp w porównaniu z poprzednim tygodniem. Muszę pochwalić zawodników za to, jak ciężko pracowali. Muszę też pochwalić naszych kibiców za to, jak pomogli nam realizować plan na ten mecz – powiedział trener Liverpoolu.

Holender zaznaczył, że jego drużynie ponownie zabrakło skuteczności, choć sytuacji nie brakowało. Właśnie ten element uznał za jeden z największych problemów zespołu w całym sezonie. Slot wspomniał także o kontuzji Hugo Ekitike oraz kolejnej decyzji VAR, która nie poszła po myśli Liverpoolu, ale jednocześnie podkreślił, że nie to przesądziło o losach spotkania.

– Przyszłość wygląda bardzo jasno dla tego zespołu i tego klubu, bo pokazaliśmy, że możemy rywalizować z mistrzem Europy na naszym stadionie. Niewiele drużyn potrafi zdominować PSG i stworzyć sobie tyle sytuacji co my – ocenił.