Barcelona trafiła do siatki już w pierwszych minutach zmagań w Madrycie, ale ostatecznie nie zdołała odwrócić losów rywalizacji w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Mimo porażki Atletico gra dalej.

Barcelona odpada z LM. Atletico w półfinale!

Już w 4. minucie zmagań na Estadio Metropolitano geście w ręce triumfu wznieśli kibice gości. Ferran Torres wykorzystał błąd Clementa Lengleta i zagrał do Lamine’a Yamala, a ten nie miał problemów z pokonaniem Juana Musso. Po 24 minutach Barcelona prowadziła już 2:0. Tym razem do siatki trafił Torres, który nie pomylił się po podaniu Daniego Olmo.

Atletico odpowiedziało siedem minut później. Po szybkiej akcji Marcos Llorente dośrodkował z prawej strony – Ademola Lookman strzałem bez przyjęcia nie dał szans Joanowi Garciii. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Dumy Katalonii.

W 55. minucie Ferran Torres po raz drugi mieścił piłkę w siatce. Jednak po analizie VAR sędzia anulował gola – Snajper Blaugrany znalazł się na spalonym. W 68. minucie na boisku zameldowali się Robert Lewandowski i Marcus Rahsford, którzy zmienili Torresa i Fermina Lopeza.

Jeszcze przed upływem 80. minuty Barcelona potężnie utrudniła swoją sytuację. Eric Garcia faulował Alexandera Soerlotha, a sędzia po analizie VAR pokazał Hiszpanowi czerwoną kartkę. Mimo aż ośmiu minut doliczonego czasu gry goście nie strzelili kolejnego gola i pożegnali się z Ligą Mistrzów. Natomiast Atletico w półfinale zmierzy się z lepszym z pary Arsenal – Sporting.

Atletico – Barcelona 1:2 (1:2)

Lookman 31′ – Yamal 4′, Torres 24′