Barcelona przez chwilę miała wszystko. Kapitalny początek nie wystarczył [WIDEO]

23:05, 14. kwietnia 2026
Michał Stompór
Barcelona trafiła do siatki już w pierwszych minutach zmagań w Madrycie, ale ostatecznie nie zdołała odwrócić losów rywalizacji w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Mimo porażki Atletico gra dalej.

Atletico Madryt - FC Barcelona
IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Atletico Madryt - FC Barcelona

Już w 4. minucie zmagań na Estadio Metropolitano geście w ręce triumfu wznieśli kibice gości. Ferran Torres wykorzystał błąd Clementa Lengleta i zagrał do Lamine’a Yamala, a ten nie miał problemów z pokonaniem Juana Musso. Po 24 minutach Barcelona prowadziła już 2:0. Tym razem do siatki trafił Torres, który nie pomylił się po podaniu Daniego Olmo.

Atletico odpowiedziało siedem minut później. Po szybkiej akcji Marcos Llorente dośrodkował z prawej strony – Ademola Lookman strzałem bez przyjęcia nie dał szans Joanowi Garciii. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Dumy Katalonii.

W 55. minucie Ferran Torres po raz drugi mieścił piłkę w siatce. Jednak po analizie VAR sędzia anulował gola – Snajper Blaugrany znalazł się na spalonym. W 68. minucie na boisku zameldowali się Robert Lewandowski i Marcus Rahsford, którzy zmienili Torresa i Fermina Lopeza.

Jeszcze przed upływem 80. minuty Barcelona potężnie utrudniła swoją sytuację. Eric Garcia faulował Alexandera Soerlotha, a sędzia po analizie VAR pokazał Hiszpanowi czerwoną kartkę. Mimo aż ośmiu minut doliczonego czasu gry goście nie strzelili kolejnego gola i pożegnali się z Ligą Mistrzów. Natomiast Atletico w półfinale zmierzy się z lepszym z pary Arsenal – Sporting.

Atletico – Barcelona 1:2 (1:2)

Lookman 31′ – Yamal 4′, Torres 24′

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości